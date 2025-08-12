augusztus 12., kedd

Klára névnap

30°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elképesztő

2 órája

Durván visszaéltek az egyik telekommunikációs cég nevével

Címkék#Deményné Tűri Zsanett#telekommunikációs rendőrség#visszaélés#módszer#sms#üzenet

Számos embert vernek át mostanában a csalók egy telekommunikációs cég nevével. Ezért a rendőrség kéri, hogy aki gyanús üzenetet kap, ne dőljön be neki, és ne adja meg az adatait. Erre a telekommunikációs cég a saját oldalán is figyelmeztet.

Nyemcsok László

Az egyik telekommunikációs cég nevével éltek vissza csalók, és két Békés vármegyében élő nőt is megkárosítottak azonos módszerrel. Egyikük július 28-án kapott egy SMS-üzenetet a telefonjára, hogy az előfizetése kapcsán összegyűjtött hűségpontjai hamarosan lejárnak, és azokat mihamarabb vásárolja le valamilyen termékre.

a telekommunikációs cég nevével visszaélnek
A telekommunikációs cég nevében vertek át embereket. Fotó: Békés vármegyei rendőrség 

Közel 40 ezer forintot emeltek le a számlájáról

Az üzenet egy linket is tartalmazott, melyre rákattintva a szolgáltató oldalához megtévesztésig hasonló oldalra navigálta a nőt. Itt kiválasztott egy terméket 99 forintért, majd az összeg kifizetése miatt az oldal kérte a nő bankkártya adatait. Ő meg is adta ezeket, majd augusztus 11-én ismeretlenek közel 40 ezer forintot emeltek le a számlájáról.

A telekommunikációs cég nevében a lejáró pontokra figyelmeztettek

Ugyanígy járt egy orosházi nő is. Elmondása szerint az elmúlt hónapokban többször kapott SMS-t, ami a telekommunikációs cég nevében a lejáró pontjaira figyelmeztetett. Végül augusztus 2-án ő is rákattintott a linkre, választott egyet a 99 forintért hirdetett termékek közül és a fizetéshez megadta az adatait. A kára 200 ezer forint lett.

A telekommunikációs cég saját oldalán is figyelmeztet.

Különböző csalási módszereket alkalmaznak a csalók

Deményné Tűri Zsanett, a Békés vármegyei rendőrség sajtóreferense elmondta, a szolgáltatók és a rendőrség is folyamatosan igyekszik felhívni a figyelmet a különböző csalási módszerekre. Ezért kérik, hogy figyeljék ezeket, legyenek tájékozottak és ismerőseiket, hozzátartozóikat is figyelmeztessék!

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu