Ketten ugrottak ki az óriási lánggal égő teherautóból - képek

Kigyulladt egy teherautó szerdán délután Sarkad térségében. A jármű motortere teljes terjedelemben égett, a benne utazó két személy időben elhagyta a járművet. A tüzet a gyulai hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották. A helyszínen félpályás útlezárás volt érvényben. Személyi sérülés nem történt.