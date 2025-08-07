augusztus 7., csütörtök

Katasztrófavédelem

2 órája

Ketten ugrottak ki az óriási lánggal égő teherautóból - képek

Nagy volt a riadalom Sarkadon.

Beol.hu
A motortér kapott lángra

Forrás: Katasztrófavédelem

Kigyulladt egy teherautó szerdán délután Sarkad térségében. A jármű motortere teljes terjedelemben égett, a benne utazó két személy időben elhagyta a járművet. A tüzet a gyulai hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották. A helyszínen félpályás útlezárás volt érvényben. Személyi sérülés nem történt.

Kigyulladt egy teherautó Sarkadon

Fotók: Katasztrófavédelem

 

 

