1 órája
Fájó emlék, hamis hír – Szathmáry Nikolett ügyében továbbra is várják a lakosság segítségét
A napokban felröppent, és az interneten elterjedt az álhír, amely szerint 23 év után megoldódhat Szathmáry Nikolett gyilkosságának ügye. A tévinformáció ismét több kérdést is a középpontba állított, így azt is, hogy Szathmáry Nikolett ügyében érvényben van-e még nyomravezetői díj. Más ügyekben is pénz üti a markát annak, aki segít a rendőröknek.
Nincs az országban olyan, aki ne hallott volna Szathmáry Nikolett ügyéről. A kislány bántalmazóját, gyilkosát nagyon régóta keresik. A hétesztendős Niki az ominózus januári napon 16 óra körül indult el a gyulai Erkel Ferenc Művelődési Házból; de soha nem ért haza – írtuk meg néhány hete. Feltehetően még azon a napon bűncselekmény áldozata lett; a kislány földi maradványait három évvel később, 2001 februárjában nádvágók találták meg a Csabai út mellett egy zsákba rejtve; a gyermek gyilkosság áldozata lett. A rendőrség a bűncselekmény elkövetőjének felderítése érdekében továbbra is várja a lakosság segítségét. 3 millió forint a nyomravezetői díj.
Szathmáry Nikolett-ügye: sokan kész tényként fogadták el, hogy megvan a gyilkos
Az említett álhír néhány nappal ezelőtt kezdett el terjedni az interneten, és sokan kész tényként fogadták el, hogy kiderülhet, ki volt Szathmáry Nikolett gyilkosa. Az oldal egy férfi elmosódott, kitakart, de azért nem teljesen felismerhetetlen fotóját is csatolta az íráshoz, kiemelve, köze lehet a gyilkossághoz. A történetnek több gyenge pontja is volt.
Iszályi-Szilágyi Edit, Szathmáry Niki édesanyja kérdésünkre elmondta, másfél éve már ugyanez az álhír bejárta az internetet.
– Akkor is feltételes módban írtak. A „megoldódhat”, „köze lehet” kifejezések olvashatók a „cikkben” – fogalmazott az édesanya, aki megerősítette, az írásnak semmilyen valóságalapja nincsen. Tudomása szerint nincsen új fejlemény Niki ügyében. – Nem zavar, hogy újra beszélnek a történtekről, mert ilyenkor mindig bízom abban, hogy esetleg előkerül egy-egy új információ. Sajnos az utóbbi időben már kevesebben keresnek emiatt – tette hozzá.
A férfi is kibukott, nem ok nélkül
Iszály-Szilágyi Edit kiemelte, az interneten olvasta, hogy a képen szereplő fiatalembert érthetően rendkívül rosszul érintette a netre felkerült tévinformáció, akit nagyon sajnál emiatt.
A Borsonline írása szerint a férfi maga is reagált az álhírre.
Sziasztok! A fotó az én arcomat ábrázolja. Semmi közöm semmihez, de mégis hosszú éveken keresztül sok portálon megtalálható ez a cikk. Voltam a rendőrségen, ahol kinevettek, voltam ügyvédnél is, aki maga is tehetetlen ebben az ügyben. Elég sok negatív kommentet kaptam a profilomra is. Úgyhogy arra kérek mindenkit, hogy ezt ne vegye komolyan, mert nem felel meg a valóságnak. Köszönöm szépen!
– írta a férfi.
A bűnüldöző szervek a hatékonyabb bűnfelderítés érdekében világszerte fordulnak az állampolgárokhoz segítségért; egy-egy bizonyítékként szolgáló információ milliókat is érhet. Hogy pontosan mit is jelent a nyomravezetői díj és kikre tűztek ki Békés vármegyében – erről néhány hete írtunk részletesen.
Csecsemőgyilkos és rabló is nyomravezetői díjjal kerülhet a látókörükbe
Lassan hat éve már, hogy gyászba borult Tótkomlós; 2019. október 26-án késő délután egy lakatlan családi ház előtti bozótosban halott csecsemőt találtak. Az újszülöttet ruhába és plédbe csavarták, ezekkel együtt tették a szatyorba. A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntettének gyanúja miatt indított eljárást, ám a tettes máig ismeretlen. A rendőrfőkapitány a korábban kitűzött 500 ezer forintos nyomravezetői díjat később 2 millió forintra emelte. Az összeg annak a markát üti, aki az elkövető(k) felderítését eredményező, bizonyító erejű információt hoz a rendőrség tudomására.
Kondorosi bűneset felgöngyölítésében is segíthetünk
Tizennégy éve keresik a kondorosi takarékszövetkezet kirablóját is; az ismeretlen tettes 2011. július 1-én délelőtt lépett be a Csabai utcai pénzintézetbe. Fekete dzsekit, kék, koptatott farmernadrágot, bordó bakancsot viselt és egy fegyvernek látszó tárggyal kényszerítette a pénztárost a készpénz átadására. Miután eltette a szajrét, segédmotor-kerékpárral menekült el a helyszínről. A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője nettó 200 ezer forint nyomravezetői díjat tűzött ki az információkért cserébe.
Két gyilkos kézre kerítéséért is pénz jár
- Késelős gyilkos után is nyomoznak; a tettes még 2008 novemberében végzett egy román állampolgárral. Több késszúrással tette el láb alól, a holttestet pedig Orosháza külterületén rejtette el. A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője nettó 1 millió forint nyomravezetői díjat tűzött ki.
Nem csak ezek a bűncselekmények tisztázatlanok; több kapcsán is bejelentést lehet tenni a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságon (Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3., telefonszám: +36 66/523-700).
Emellett két ingyenes számon,
- a 112-es segélyhívón és
- a Telefontanú 06/80/555-111-es számán is a nap 24 órájában fogadják a hívásokat.
Fontos tudni: a nyomravezető kilétét a hatóság nem hozza nyilvánosságra, szolgálati titoknak minősül.
Szathmáry Niki emlékére dal is született
Azt suttogják, megtalálták Szathmáry Niki gyilkosát, az igazság azonban ennél sokkal fájóbb
Csecsemőgyilkost és rablót is keresnek, mutatjuk a nyomravezetői díjakat