Fájó emlék, hamis hír – Szathmáry Nikolett ügyében továbbra is várják a lakosság segítségét

Nincs az országban olyan, aki ne hallott volna Szathmáry Nikolett ügyéről. A kislány bántalmazóját, gyilkosát nagyon régóta keresik. A hétesztendős Niki az ominózus januári napon 16 óra körül indult el a gyulai Erkel Ferenc Művelődési Házból; de soha nem ért haza – írtuk meg néhány hete. Feltehetően még azon a napon bűncselekmény áldozata lett; a kislány földi maradványait három évvel később, 2001 februárjában nádvágók találták meg a Csabai út mellett egy zsákba rejtve; a gyermek gyilkosság áldozata lett. A rendőrség a bűncselekmény elkövetőjének felderítése érdekében továbbra is várja a lakosság segítségét. 3 millió forint a nyomravezetői díj.

Szathmáry Nikolett eltűnése a mai napig élénken foglalkoztatja a közvéleményt.

Fotó: MW-archívum

Szathmáry Nikolett-ügye: sokan kész tényként fogadták el, hogy megvan a gyilkos

Az említett álhír néhány nappal ezelőtt kezdett el terjedni az interneten, és sokan kész tényként fogadták el, hogy kiderülhet, ki volt Szathmáry Nikolett gyilkosa. Az oldal egy férfi elmosódott, kitakart, de azért nem teljesen felismerhetetlen fotóját is csatolta az íráshoz, kiemelve, köze lehet a gyilkossághoz. A történetnek több gyenge pontja is volt.

Iszályi-Szilágyi Edit, Szathmáry Niki édesanyja kérdésünkre elmondta, másfél éve már ugyanez az álhír bejárta az internetet.

– Akkor is feltételes módban írtak. A „megoldódhat”, „köze lehet” kifejezések olvashatók a „cikkben” – fogalmazott az édesanya, aki megerősítette, az írásnak semmilyen valóságalapja nincsen. Tudomása szerint nincsen új fejlemény Niki ügyében. – Nem zavar, hogy újra beszélnek a történtekről, mert ilyenkor mindig bízom abban, hogy esetleg előkerül egy-egy új információ. Sajnos az utóbbi időben már kevesebben keresnek emiatt – tette hozzá.

A férfi is kibukott, nem ok nélkül

Iszály-Szilágyi Edit kiemelte, az interneten olvasta, hogy a képen szereplő fiatalembert érthetően rendkívül rosszul érintette a netre felkerült tévinformáció, akit nagyon sajnál emiatt.

A Borsonline írása szerint a férfi maga is reagált az álhírre.

Sziasztok! A fotó az én arcomat ábrázolja. Semmi közöm semmihez, de mégis hosszú éveken keresztül sok portálon megtalálható ez a cikk. Voltam a rendőrségen, ahol kinevettek, voltam ügyvédnél is, aki maga is tehetetlen ebben az ügyben. Elég sok negatív kommentet kaptam a profilomra is. Úgyhogy arra kérek mindenkit, hogy ezt ne vegye komolyan, mert nem felel meg a valóságnak. Köszönöm szépen!

– írta a férfi.