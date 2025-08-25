Azt suttogják, megtalálták Szathmáry Niki gyilkosát, az igazság azonban ennél sokkal fájóbb

Az említett álhír néhány nappal ezelőtt kezdett el terjedni az interneten, és sokan kész tényként fogadtak el, hogy kiderülhet, ki volt Szathmáry Nikolett gyilkosa Az oldal egy férfi elmosódott, kitakart, de azért nem teljesen felismerhetetlen fotóját is csatolta az íráshoz, kiemelve, köze lehet a gyilkossághoz.

Szathmáry Nikolett gyilkosa máig nem került elő. A gyulai kislány ügye ma is sokakat foglalkoztat. Fotó: MW-archívum

Szathmáry Nikolett gyilkosa, az álhír újra terjedni kezdett

A történetnek több gyenge pontja is volt. Az akkor hét és fél éves gyulai Szathmáry Nikolett 1998. január 14-én, 27 és fél éve, néptáncóráról hazafelé tartva tűnt el. A kislány földi maradványait három évvel később, 2001 februárjában nádvágók találták meg a Csabai út mellett egy zsákba rejtve; a gyermek gyilkosság áldozata lett. Azaz alapvetően nem stimmeltek a dátumok. A másik gyenge pont az volt, hogy a képen látható fiatalember maximum kisgyermek lehetett a történtek idején. A harmadik, hogy a rendőrség aligha egy szinte ismeretlen internetes oldalon adott volna tájékoztatást. Az álhír ennek ellenére gyorsan terjedt, nagyon sokan osztották meg.

Már másfél éve is futott az álhír

Iszályi-Szilágyi Edit, Szathmáry Niki édesanyja kérdésünkre elmondta, másfél éve már ugyanez az álhír bejárta az internetet.

– Akkor is feltételes módban írtak. A „megoldódhat”, „köze lehet” kifejezések olvashatók a „cikkben” – fogalmazott az édesanya, aki megerősítette, az írásnak semmilyen valóságalapja nincsen. Tudomása szerint nincsen új fejlemény Niki ügyében.

Nem zavar, hogy újra beszélnek a történtekről, mert ilyenkor mindig bízom abban, hogy esetleg előkerül egy-egy új információ. Sajnos az utóbbi időben már kevesebben keresnek emiatt

– tette hozzá.

A képen látható férfi is joggal akadt ki

Iszály-Szilágyi Edit kiemelte, az interneten olvasta, hogy a képen szereplő fiatalembert érthetően rendkívül rosszul érintette a netre felkerült tévinformáció, akit nagyon sajnál emiatt.

Minden év januárjában emléksétával emlékeznek Nikire. Fotó: MW-archívum

A Borsonline írása szerint a férfi maga is reagált az álhírre. „Sziasztok! A fotó az én arcomat ábrázolja. Semmi közöm semmihez, de mégis hosszú éveken keresztül sok portálon megtalálható ez a cikk. Voltam a rendőrségen, ahol kinevették, voltam ügyvéd nélkül is, aki maga is tehetetlen ebben az ügyben. Elég sok negatív kommentet kaptam a profilomra is. Úgyhogy arra kérek mindenkit, hogy ezt ne vegye komolyan, mert nem felel meg a valóságnak. Köszönöm szépen!” – írta a férfi.