Tűzeset
3 órája
Megfeszített erővel oltották a lángokat, hogy az épületet megmentsék
Ezért rohantak a tűzoltók
Száraz fű és aljnövényzet égett hétfőn délután Nagyszénáson, a Petőfi Sándor utcában. A lángok egy közeli melléképületet is veszélyeztettek. Az orosházi hivatásos tűzoltók két vízsugárral körülhatárolták, majd eloltották a tüzet. Személyi sérülés nem történt.
3 órája
4 órája
