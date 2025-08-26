augusztus 26., kedd

Tűzeset

3 órája

Megfeszített erővel oltották a lángokat, hogy az épületet megmentsék

Ezért rohantak a tűzoltók

Beol.hu
Száraz fű és aljnövényzet égett hétfőn délután Nagyszénáson, a Petőfi Sándor utcában. A lángok egy közeli melléképületet is veszélyeztettek. Az orosházi hivatásos tűzoltók két vízsugárral körülhatárolták, majd eloltották a tüzet. Személyi sérülés nem történt.

 

