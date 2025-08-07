Csaló sms-ekkel támadnak a kiberbűnözök, ekkora rohamot rég láttak a rendőrök

– Csaló SMS-ek tömkelege érkezett hozzánk a napokban. A ,,Telekom” hamarosan lejáró pontokról tájékoztatott minket, a ,,Magyarországi Posta” pedig csomagunk szállítási adatainak frissítését kérte tőlünk. Természetesen nem dőltünk be nekik, fontos azonban megjegyezni, hogy az adathalász támadások a legtöbb esetben nem célzottak, tömegével küldik ki őket. Ez azt jelenti, hogy ilyen csaló üzeneteket te is kaphatsz bármikor – olvasható a Békés vármegyei rendőrség bejegyzésében. A kiberbűnözők a nyáron sem pihennek.

A kiberbűnözők csaló sms-ekkel támadnak. Fotó: shutterstock.com



Csaló sms-ek: hogyan kerülhetjük el, hogy áldozattá váljunk?

Mint írják, elsőként ne kattintsunk a gyanús linkekre. Ha ismeretlen feladótól olyan üzenetet kapunk, ami linket tartalmaz, mindig kezeljük fenntartással, és ne nyissuk meg automatikusan!

Óvatosan a kéretlen üzenetekkel vagy telefonhívásokkal! Minél sürgetőbb az üzenet vagy hívás, annál gyanúsabb! Ne feledjük: a hívóazonosító és e-mail cím is lehet hamisított (spoofing), ezért ne ezek alapján ítéljünk!

A szolgáltatók soha nem kérnek banki adatokat, jelszavakat vagy azonosítókat e-mailben, SMS-ben vagy telefonon. Ha fizetési felszólítást kapunk, mindig ellenőrizzük annak valódiságát a hivatalos csatornákon keresztül!

Soha ne adjuk meg bankszámlaadatainkat vagy belépési azonosítóinkat ellenőrzés nélkül! Mindig használjuk a szolgáltató hivatalos weboldalát vagy appját. Aktiváljuk a kétlépcsős hitelesítést (2FA), ahol csak lehet!

A fentieken kívül persze további óvintézkedéseket is tehetünk, erre jó példákat mutatnak a kiberpajzs.hu weboldalon.

Legutóbb két nőt is becsaptak Békés vármegyében. Egyikük egy WhatsApp üzenetet kapott, amelyben egy ismeretlen a fiának adta ki magát, és arról tájékoztatta őt, hogy összetört a telefonja, és most az új számáról keresi.