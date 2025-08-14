Katasztrófavédelem 35 perce

Teljesen kiégett egy roncsautó – képek

Füst gomolygott a békési kisvárosban, amikor bontás közben váratlanul lángra kapott egy régi jármű. A tűz gyorsan továbbterjedt, és csak a gyors beavatkozás akadályozta meg a nagyobb bajt.

Szabadkígyóson, a Zrínyi Miklós utcában egy családi ház udvarán álló roncsautó kapott lángra bontási munkáltatok közben tegnap, a tűz átterjedt a melléképület faajtajára is. A tüzet a békéscsabai hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották, személyi sérülés nem történt.

Lángba borult roncsautó Szabadkígyóson Fotók: Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!