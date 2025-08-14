augusztus 14., csütörtök

Katasztrófavédelem

1 órája

Teljesen kiégett egy roncsautó – képek

Címkék#tűz#békési#kisvárosban#Zrínyi Miklós utcában#roncsautó#Szabadkígyós#melléképület

Füst gomolygott a békési kisvárosban, amikor bontás közben váratlanul lángra kapott egy régi jármű. A tűz gyorsan továbbterjedt, és csak a gyors beavatkozás akadályozta meg a nagyobb bajt.

Beol.hu

Szabadkígyóson, a Zrínyi Miklós utcában egy családi ház udvarán álló roncsautó kapott lángra bontási munkáltatok közben tegnap, a tűz átterjedt a melléképület faajtajára is. A tüzet a békéscsabai hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották, személyi sérülés nem történt.

Lángba borult roncsautó Szabadkígyóson

Fotók: Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 

 

 

