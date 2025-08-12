Küzdöttek a rolleres lány életéért, fontos üzenetet küldött a többi szülőnek az anyuka

A békési Hidvégi Kis-Viktória elmondta, 14 éves Hédi lányuk rollerbaleset miatt sérült meg súlyosan. A kisboltba indult nasiért, mert a húgával filmezni készültek. Tíz perccel később kapta az anyuka a telefont, hogy Hédi elesett, és mentőt hívtak hozzá.

Súlyos rollerbaleset történt, de megmentették a lány életét

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

Minden lehetőség megfordult az anyuka fejében

– Nem tudom szavakba önteni azt, amit éreztem, amíg a helyszínre érkeztem. Minden lehetőség megfordult a fejemben – mondta. – Amikor megláttam Hédit, pillanatnyilag megnyugodtam, mert eszméleténél volt, sokkos állapotban vérző fejjel és jobb oldalán válltól térdig vérző, aszfalttal beleégett sebekkel, szinte teljes területen.

Menő az e-roller, de a rollerbaleset szörnyű lehet

Viktória kiemelte, tisztában van vele, hogy most nem lesz túl népszerű a gyerekek körében, mert menő az e-roller.

– Mi is több hónapos unszolás után, szinte észrevétlenül sodródtunk bele a megvételébe, mondván: „Anya, mindenkinek van”! És tényleg sok mindenkinek van, mi is azt gondoltuk, hogy velük sem történt baj, velünk sem fog – hangsúlyozta az anyuka.

A mentőben rövidebb, sorozatos eszméletvesztéssel, amnéziával kellett szembesülniük, itt még nem tudták, hogy Hédinek koponyasérülése van-e. A békéscsabai sürgősségin a koponya CT-t követően végre megnyugodhattak, nem volt maradandó fejsérülés „csak” súlyos agyrázkódás. Ezt követően elkezdték fertőtleníteni a sok, nagy felületen lévő sebet, ami az aszfalt kidörzsölésével párosult.

„A lányom rám nézett, és hallhattam a hangját”

– Megsemmisülve néztem végig, szívemben mérhetetlen fájdalommal, mert ez a mi felelősségünk volt – mondta Viktória. – Mi engedtük és tettük ki ilyen veszélynek, sérülésnek a gyermekünket. Békéscsabáról Gyulára szállítottak minket, ahol tovább folytatódott a sebtisztítás, de már infúziós fájdalomcsillapítást követően. Az éjszaka kínok között telt, én mégis kimondhatatlanul hálás voltam, mert a lányom rám nézett, és hallhattam a hangját.

Sérülései nagyon súlyosak voltak

Másnap további vizsgálatok következtek, a megállapítások:

fejsérülés,

agyrázkódás,

borzasztó, égéssel egyenlő sebek sokasága, amit naponta újra kötöznek, tisztítanak, iszonyat fájdalom kíséretében,

zúzódások,

medencében kisebb bevérzés,

csípő érzéketlensége idegkárosodás miatt,

láz sebfertőzés miatt.

Nem garancia sem a kerék mérete, sem az utak minősége

Hédi édesanyja elmondta, elhiszi és megérti, hogy kamaszként boldogság egy csapat tagjaként járni az utcákat, a várost, együtt suhanni. De sajnos nem elég azt gondolni, hogy „ügyesen megy vele, érzi”, mert nem garancia sem a kerék mérete, sem az utak minősége, sem a gyerekek megfelelő közlekedése, felelőssége.