Küzdöttek a rolleres lány életéért, fontos üzenetet küldött a többi szülőnek az anyuka
A szülők mindent megtesznek gyermekeik boldogságáért. Mindent megadnak nekik, még ha néha nem is érzik úgy, hogy ez helyes, de ahogy mondják: mi is voltunk fiatalok. Sok minden azonban a szülők felelőssége is. A témában egy anyuka osztotta meg gondolatait megkeresésünkre. Lánya nagyon súlyos rollerbalesetet szenvedett.
A békési Hidvégi Kis-Viktória elmondta, 14 éves Hédi lányuk rollerbaleset miatt sérült meg súlyosan. A kisboltba indult nasiért, mert a húgával filmezni készültek. Tíz perccel később kapta az anyuka a telefont, hogy Hédi elesett, és mentőt hívtak hozzá.
Minden lehetőség megfordult az anyuka fejében
– Nem tudom szavakba önteni azt, amit éreztem, amíg a helyszínre érkeztem. Minden lehetőség megfordult a fejemben – mondta. – Amikor megláttam Hédit, pillanatnyilag megnyugodtam, mert eszméleténél volt, sokkos állapotban vérző fejjel és jobb oldalán válltól térdig vérző, aszfalttal beleégett sebekkel, szinte teljes területen.
Menő az e-roller, de a rollerbaleset szörnyű lehet
Viktória kiemelte, tisztában van vele, hogy most nem lesz túl népszerű a gyerekek körében, mert menő az e-roller.
– Mi is több hónapos unszolás után, szinte észrevétlenül sodródtunk bele a megvételébe, mondván: „Anya, mindenkinek van”! És tényleg sok mindenkinek van, mi is azt gondoltuk, hogy velük sem történt baj, velünk sem fog – hangsúlyozta az anyuka.
A mentőben rövidebb, sorozatos eszméletvesztéssel, amnéziával kellett szembesülniük, itt még nem tudták, hogy Hédinek koponyasérülése van-e. A békéscsabai sürgősségin a koponya CT-t követően végre megnyugodhattak, nem volt maradandó fejsérülés „csak” súlyos agyrázkódás. Ezt követően elkezdték fertőtleníteni a sok, nagy felületen lévő sebet, ami az aszfalt kidörzsölésével párosult.
„A lányom rám nézett, és hallhattam a hangját”
– Megsemmisülve néztem végig, szívemben mérhetetlen fájdalommal, mert ez a mi felelősségünk volt – mondta Viktória. – Mi engedtük és tettük ki ilyen veszélynek, sérülésnek a gyermekünket. Békéscsabáról Gyulára szállítottak minket, ahol tovább folytatódott a sebtisztítás, de már infúziós fájdalomcsillapítást követően. Az éjszaka kínok között telt, én mégis kimondhatatlanul hálás voltam, mert a lányom rám nézett, és hallhattam a hangját.
Sérülései nagyon súlyosak voltak
Másnap további vizsgálatok következtek, a megállapítások:
- fejsérülés,
- agyrázkódás,
- borzasztó, égéssel egyenlő sebek sokasága, amit naponta újra kötöznek, tisztítanak, iszonyat fájdalom kíséretében,
- zúzódások,
- medencében kisebb bevérzés,
- csípő érzéketlensége idegkárosodás miatt,
- láz sebfertőzés miatt.
Nem garancia sem a kerék mérete, sem az utak minősége
Hédi édesanyja elmondta, elhiszi és megérti, hogy kamaszként boldogság egy csapat tagjaként járni az utcákat, a várost, együtt suhanni. De sajnos nem elég azt gondolni, hogy „ügyesen megy vele, érzi”, mert nem garancia sem a kerék mérete, sem az utak minősége, sem a gyerekek megfelelő közlekedése, felelőssége.
Egy pillanat alatt minden megváltozhat
– Tudom, hogy a hivatalos rendelet, szabályrendszer az e-rollerre vonatkozóan még gyerekcipőben jár, de mindenki meghozhatja a saját döntését – emelte ki. És itt jön elő a védőfelszerelés fontossága. Minőségi bukósisak kell, amikor Hédi elesett, a sisak mentette meg az életét, ez a csúszás közben leesett. Minőségi térd-, könyök- és gerincvédő is szükséges, hogy egy esetleges esésnél se legyen nagyobb baj. Ez most a mi leckénk volt, megtanultuk. Vigyázzunk rájuk – mert egy pillanat alatt minden megváltozhat.
Korábban hírt adtunk arról, hogy az elektromos rollerek, vagyis az e-rollerek rohamos elterjedésével együtt emelkedik az ezekhez kapcsolódó balesetek száma is.
