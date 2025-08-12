augusztus 12., kedd

Klára névnap

30°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Életmentés

23 perce

Küzdöttek a rolleres lány életéért, fontos üzenetet küldött a többi szülőnek az anyuka

Címkék#gyerek#rollerbaleset#lány#anyuka#seb

A szülők mindent megtesznek gyermekeik boldogságáért. Mindent megadnak nekik, még ha néha nem is érzik úgy, hogy ez helyes, de ahogy mondják: mi is voltunk fiatalok. Sok minden azonban a szülők felelőssége is. A témában egy anyuka osztotta meg gondolatait megkeresésünkre. Lánya nagyon súlyos rollerbalesetet szenvedett.

Nyemcsok László

A békési Hidvégi Kis-Viktória elmondta, 14 éves Hédi lányuk rollerbaleset miatt sérült meg súlyosan. A kisboltba indult nasiért, mert a húgával filmezni készültek. Tíz perccel később kapta az anyuka a telefont, hogy Hédi elesett, és mentőt hívtak hozzá.

Menő az e-roller, de a rollerbaleset szörnyű lehet
Súlyos rollerbaleset történt,  de megmentették a lány életét 
Forrás:  Illusztráció: Shutterstock

Minden lehetőség megfordult az anyuka fejében

– Nem tudom szavakba önteni azt, amit éreztem, amíg a helyszínre érkeztem. Minden lehetőség megfordult a fejemben – mondta. – Amikor megláttam Hédit, pillanatnyilag megnyugodtam, mert eszméleténél volt, sokkos állapotban vérző fejjel és jobb oldalán válltól térdig vérző, aszfalttal beleégett sebekkel, szinte teljes területen.

Menő az e-roller, de a rollerbaleset szörnyű lehet

Viktória kiemelte, tisztában van vele, hogy most nem lesz túl népszerű a gyerekek körében, mert menő az e-roller.

– Mi is több hónapos unszolás után, szinte észrevétlenül sodródtunk bele a megvételébe, mondván: „Anya, mindenkinek van”! És tényleg sok mindenkinek van, mi is azt gondoltuk, hogy velük sem történt baj, velünk sem fog – hangsúlyozta az anyuka.

A mentőben rövidebb, sorozatos eszméletvesztéssel, amnéziával kellett szembesülniük, itt még nem tudták, hogy Hédinek koponyasérülése van-e. A békéscsabai sürgősségin a koponya CT-t követően végre megnyugodhattak, nem volt maradandó fejsérülés „csak” súlyos agyrázkódás. Ezt követően elkezdték fertőtleníteni a sok, nagy felületen lévő sebet, ami az aszfalt kidörzsölésével párosult.

„A lányom rám nézett, és hallhattam a hangját”

– Megsemmisülve néztem végig, szívemben mérhetetlen fájdalommal, mert ez a mi felelősségünk volt – mondta Viktória. – Mi engedtük és tettük ki ilyen veszélynek, sérülésnek a gyermekünket. Békéscsabáról Gyulára szállítottak minket, ahol tovább folytatódott a sebtisztítás, de már infúziós fájdalomcsillapítást követően. Az éjszaka kínok között telt, én mégis kimondhatatlanul hálás voltam, mert a lányom rám nézett, és hallhattam a hangját.

Sérülései nagyon súlyosak voltak

Másnap további vizsgálatok következtek, a megállapítások:

  • fejsérülés, 
  • agyrázkódás, 
  • borzasztó, égéssel egyenlő sebek sokasága, amit naponta újra kötöznek, tisztítanak, iszonyat fájdalom kíséretében,
  • zúzódások, 
  • medencében kisebb bevérzés,
  • csípő érzéketlensége idegkárosodás miatt,
  • láz sebfertőzés miatt.

Nem garancia sem a kerék mérete, sem az utak minősége

Hédi édesanyja elmondta, elhiszi és megérti, hogy kamaszként boldogság egy csapat tagjaként járni az utcákat, a várost, együtt suhanni. De sajnos nem elég azt gondolni, hogy „ügyesen megy vele, érzi”, mert nem garancia sem a kerék mérete, sem az utak minősége, sem a gyerekek megfelelő közlekedése, felelőssége.

Egy pillanat alatt minden megváltozhat

– Tudom, hogy a hivatalos rendelet, szabályrendszer az e-rollerre vonatkozóan még gyerekcipőben jár, de mindenki meghozhatja a saját döntését – emelte ki. És itt jön elő a védőfelszerelés fontossága. Minőségi bukósisak kell, amikor Hédi elesett, a sisak mentette meg az életét, ez a csúszás közben leesett. Minőségi térd-, könyök- és gerincvédő is szükséges, hogy egy esetleges esésnél se legyen nagyobb baj. Ez most a mi leckénk volt, megtanultuk. Vigyázzunk rájuk – mert egy pillanat alatt minden megváltozhat.

Korábban hírt adtunk arról, hogy az elektromos rollerek, vagyis az e-rollerek rohamos elterjedésével együtt emelkedik az ezekhez kapcsolódó balesetek száma is.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu