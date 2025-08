Megszállták a rendőrök az utakat, ezekre a sofőrökre utaznak – galériával, videóval

A ROADPOL, az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport egy egyhetes akciót szervezett a gyorshajtók kiszűrése érdekében, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Ennek mentén hétfőtől vasárnapig az ország egész területén, így Békés vármegyében is ellenőrzik a rendőrök a sebességhatárok betartását. Hangsúlyozták, hogy a gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok. Kiemelték a rendőrségi akció kapcsán: fontos, hogy ne a büntetés tartsa vissza a közlekedőket a száguldozástól, hanem az, hogy mindenki biztonságban legyen, hazaérhessen.

Ismét megszállták az utakat egy ROADPOL rendőrségi akció keretében. Felállították a traffipaxokat, a sebességhatárok betartását ellenőrzik, hogy kiszűrhessék a forgalomból a gyorshajtókat. Fotó: Bencsik Ádám

Erre összpontosít a mostani rendőrségi akció

– A rendőrség ezen a héten a gyorshajtók forgalomból való kiszűrésére fókuszál. Fontos, hogy a közlekedők ne azért tartsák be a szabályokat, a sebességhatárokat, hogy ne állítsa és büntesse meg őket a rendőr, hanem azért, mert ők is úgy vélik, hogy a közlekedésbiztonság fontos, közös ügy. A gyorshajtás nem a közutakra, hanem a versenypályákra való – hangsúlyozta dr. Szombati Andrea rendőr alezredes, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, aki szerint a legfontosabb, hogy a közlekedők vigyázzanak magukra és egymásra is.

A gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok

Elmondta, hogy a gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti okok közé tartozik, és van, hogy a száguldozás más szabálytalansággal is párosul, így pedig fokozottabb a veszély. Előfordulhat, hogy az, aki gyorsan hajt,

belemegy egy olyan előzésbe, amelynek kiszámíthatatlanok a következményei;

a nagy sietségben nem ad elsőbbséget, és emiatt ütköznek;

de az is megeshet, hogy nem tart kellő követési távolságot.

Számos szempont alapján döntenek az ellenőrzések helyszíneiről

A rendőrök folyamatosan figyelik és elemzik a baleseti adatokat, hogy a szerencsétlenségek milyen körülmények között következnek be, és nemcsak traffipaxok felállításával, hanem más jellegű ellenőrzésekkel is igyekeznek megelőzni a problémákat. Nem csak ott ellenőriznek, ahol balesetek történnek, a rendőrök a saját tapasztalataik alapján is dolgoznak, illetve a lakossági jelzéseket szintén figyelembe veszik. Tehát számos tényezők vesznek figyelembe, tartanak szem előtt, amikor meghatározzák az ellenőrzések helyszíneit.