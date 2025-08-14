Beindította a részeg fiatal fantáziáját a slusszkulcs

Nem volt lezárva egy autó Vésztőn, a Békési úton, ráadásul a slusszkulcs is benne volt. Ez indította be egy 19 éves békéscsabai-vésztői részeg férfi fantáziáját. A tulajdonos tudta nélkül elkötötte a kocsit: beindította, majd nekitolatott vele egy ott parkoló autónak. Ezt követően a Békési úti kerékpárúton haladt tovább a József Attila utca irányába, ahol nekiment egy ház kerítésének.

Nyitva volt az autó, a slusszkulcs is benne volt. Ez pedig beindította a részeg férfi fantáziáját. Illusztráció: Shutterstock

Nincs jogosítványa, részegen akart rutint szerezni

Ekkor kapcsolták le a rendőrök. Megfújatták vele a szondát, amelynek pozitív eredménye alapján előállították vérvételre. A férfinak nincs jogosítványa, és úgy autókázott, hogy enyhe fokú alkoholos befolyásoltság alatt állt. Az autó megrongálásával 400 ezer forintos kárt okozott.

Vádat emeltek a fiatal férfi ellen

A Szeghalmi Járási Ügyészségen

jármű önkényes elvétele,

ittas állapotban elkövetett járművezetés

miatt emeltek vádat a vezetői engedéllyel nem rendelkező 19 éves békéscsabai-vésztői férfival szemben.

Nem most került először szembe a hatóságokkal

A fiatalt egy korábbi eljárásban a Szeghalmi Járásbíróságon zaklatás és más bűncselekmény miatt próbára bocsátotta, 1 év 4 hónapra. Mivel a mostani bűncselekményeket a próbára bocsátás ideje alatt követte el, a Szeghalmi Járási Ügyészségen azt indítványozták, hogy ezt a két ügyet egyesítsék.

Súlyos árat fizethet a meggondolatlanságáért

A vádhatóság javaslata alapján a 19 éves férfi pénzbüntetést kaphat, illetve egy időre a közúti járművezetésnek is búcsút mondhat. Azt is indítványozták, hogy a fiatalt kötelezzék – a bejelentett polgári jogi igénynek megfelelően – az autóban okozott kár megtérítésére – közölték a Békés Vármegyei Főügyészségen.