Katasztrófavédelem
50 perce
Tisztázták, lezuhant-e repülő Fényesen péntek este
Az internetes közösségi oldalon elterjedt a hír, hogy lezuhant egy repülőgép Fényesen pénteken kora este. Utánajártunk, történt-e tragédia.
Repülőgép zuhant le, vagy más történt Fényesen?
Forrás: Illusztráció: Shutterstock
A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon elmondták, ebben az időpontban nem volt semmilyen tűzoltói beavatkozás a Békéscsabához tartozó településrészen.
Információink szerint egy madárriasztót nézett valaki kisrepülőgépnek Fényesen. A föld porzott, így azt hitte, lezuhant egy légi jármű. A valóságban nem történt semmilyen tragédia.
