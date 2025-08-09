Tisztázták, lezuhant-e repülő Fényesen péntek este

A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon elmondták, ebben az időpontban nem volt semmilyen tűzoltói beavatkozás a Békéscsabához tartozó településrészen.

Információink szerint egy madárriasztót nézett valaki kisrepülőgépnek Fényesen. A föld porzott, így azt hitte, lezuhant egy légi jármű. A valóságban nem történt semmilyen tragédia.