Katasztrófavédelem

50 perce

Tisztázták, lezuhant-e repülő Fényesen péntek este

Az internetes közösségi oldalon elterjedt a hír, hogy lezuhant egy repülőgép Fényesen pénteken kora este. Utánajártunk, történt-e tragédia.

dr. Nagy Szilvia
Tisztázták, lezuhant-e repülő Fényesen péntek este

Repülőgép zuhant le, vagy más történt Fényesen?

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon elmondták, ebben az időpontban nem volt semmilyen tűzoltói beavatkozás a Békéscsabához tartozó településrészen. 

Információink szerint egy madárriasztót nézett valaki kisrepülőgépnek Fényesen. A föld porzott, így azt hitte, lezuhant egy légi jármű. A valóságban nem történt semmilyen tragédia.

 

 

