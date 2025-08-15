augusztus 15., péntek

Betörés a kecskeméti katonai reptéren – nyomoz a rendőrség

Ismeretlenek törtek be a kecskeméti katonai repülőtérre, és alkatrészeket loptak el a kivont MiG–29-es vadászgépekből. A Honvédelmi Minisztérium megerősítette az esetet, az ügyben rendőrségi nyomozás indult.

Beol.hu

Ismeretlenek hatoltak be néhány hete a kecskeméti katonai repülőtér területére, és alkatrészeket loptak el az ott tárolt, már kivont MiG–29-es vadászgépekből – írja a Blikk nyomán a Baon.hu. A Honvédelmi Minisztérium megerősítette az esetet, a lopás és betörés ügyében rendőrségi nyomozás indult.

Betörtek a kecskeméti katonai repülőtér területére
Betörtek a kecskeméti katonai repülőtér területére, ahol kivont MiG–29-es vadászgépekből loptak el alkatrészeket. ILLUSZTRÁCIÓ: MW-archív

Évek óta nem repülnek, mégis őrzik a repülőket

A kecskeméti bázison azok a MiG-29-esek állnak, amelyeket Magyarország 1993-ban kapott Oroszországtól az államadósság fejében. A típus 2010-ben vonult ki a hadrendből, helyüket a Gripenek vették át. Bár a gépek évek óta nem szállnak fel, úgynevezett konzervált állapotban tárolják őket, hogy megőrizzék műszaki épségüket.

A Baon.hu szerint a tettesek átvágták a kerítést, majd megrongálták a gépek orrkúpját, hogy hozzáférjenek a mögötte lévő lokátortérhez, ahonnan több értékes alkatrészt szereltek ki. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezeti a nyomozást, részleteket azonban a hatóságok egyelőre nem árultak el.

 

 

