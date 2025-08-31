Hiába kezdő, rögtön szagot fogott: így buktatta le Süti a drogdílert

A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ kutyakiképző tanfolyamának elvégzése után új helyzetbe tért vissza Gyulára Purecse Tamás rendőr zászlós és Süti kutya. Ugyanis azzal, hogy Románia csatlakozott a schengeni övezethez, megszűnt a határellenőrzés is. A szakember a Zsaru Magazin cikkében elmondta, hogy bár a fiatal németjuhász rendőrkutya ismeri a határátkelők világát, neki szinte teljesen mindegy, hogy hol kereshet, míg akad, amit találhat. Fiatal korához képest a rendőr zászlós négylábú társa érett figyelemmel dolgozik.

Ahogy belépett a szobába, Süti, a rendőrkutya egyből tudta, hogy drogot talál majd. Fotó: police.hu

A rendőrkutya feladata az volt, hogy lebuktassa a drogdílert

– Az első emlékezetes feladatunkat egy bűnügyi megkeresés keretében kaptuk, ami azt jelentette, hogy a kollégák már szereztek információt arról, hogy valaki megalapozottan gyanúsítható kábítószer birtoklásával és árusításával – fejtette ki a helyzetet a rendőr zászlós. – Ilyenkor nagy a kutyavezető és az állat felelőssége is, hiszen a mi feladatunk az elrejtett drogok, pszichoaktív anyagok megtalálása, így végső soron rajtunk múlik a bizonyítás nagy része. A célterület egy magánlakás volt.

Abban sem lehettek biztosak, hogy találnak valamit

Purecse Tamás elmondta, hogy milliószor gyakoroltak már hasonló helyzeteket, de ez volt az első éles kutatásuk, ezért ő végig izgult a kocsiban, hogy miként teljesít majd Süti. Teljesen ismeretlen helyre mentek be, nem a preparált kábítószer-szagmintáikat rejtették el ott, ahova tartottak, és igazából abban sem lehettek biztosak, hogy találnak bármit is, a kollégáik pedig tőlük várták a választ arra, hogy keresni kell-e valamit a helyszínen.

A rendőrkutya egyből tudta, hogy talál majd drogot a lakásban

– Amint beléptünk a szobába, láttam a kutyámon, tisztában van azzal, hogy drogot talál majd a helyiségben. Fegyelmezetten látott munkának, szinte rajzolta a szoba falait, a bútorokat úgy, hogy közben az asztalon hagyott ételre még egy pillantást sem vetett. Rótta a köröket, mindent átvizsgálva, ahogy gyakoroltuk. Így végül eljutottunk az egyik szekrény tetejéig, ami felkeltette az érdeklődését. Az ajtóban álló gyanúsított ekkor tört meg, és halkan megszólalt, hogy ott van a cucc, ne keressék tovább. Ilyen lelki nyomást jelenthet a kábítószer-kereső kutya jelenléte. Ott is volt az anyag, ahová Süti nagyon látványosan jelzett – részletezte a rendőr zászlós.