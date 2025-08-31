1 órája
Hiába kezdő, rögtön szagot fogott: így buktatta le Süti a drogdílert
Szolgálatba állt a fiatal németjuhász rendőrkutya, és máris bizonyított Purecse Tamás rendőr zászlós, a Gyulai Rendőrkapitányság munkatársa oldalán. Süti, a rendőrkutya az egyik első bevetése során szimatot fogott, és a drogdíler is tudta, hogy onnantól kár bármit is tagadnia.
A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ kutyakiképző tanfolyamának elvégzése után új helyzetbe tért vissza Gyulára Purecse Tamás rendőr zászlós és Süti kutya. Ugyanis azzal, hogy Románia csatlakozott a schengeni övezethez, megszűnt a határellenőrzés is. A szakember a Zsaru Magazin cikkében elmondta, hogy bár a fiatal németjuhász rendőrkutya ismeri a határátkelők világát, neki szinte teljesen mindegy, hogy hol kereshet, míg akad, amit találhat. Fiatal korához képest a rendőr zászlós négylábú társa érett figyelemmel dolgozik.
A rendőrkutya feladata az volt, hogy lebuktassa a drogdílert
– Az első emlékezetes feladatunkat egy bűnügyi megkeresés keretében kaptuk, ami azt jelentette, hogy a kollégák már szereztek információt arról, hogy valaki megalapozottan gyanúsítható kábítószer birtoklásával és árusításával – fejtette ki a helyzetet a rendőr zászlós. – Ilyenkor nagy a kutyavezető és az állat felelőssége is, hiszen a mi feladatunk az elrejtett drogok, pszichoaktív anyagok megtalálása, így végső soron rajtunk múlik a bizonyítás nagy része. A célterület egy magánlakás volt.
Abban sem lehettek biztosak, hogy találnak valamit
Purecse Tamás elmondta, hogy milliószor gyakoroltak már hasonló helyzeteket, de ez volt az első éles kutatásuk, ezért ő végig izgult a kocsiban, hogy miként teljesít majd Süti. Teljesen ismeretlen helyre mentek be, nem a preparált kábítószer-szagmintáikat rejtették el ott, ahova tartottak, és igazából abban sem lehettek biztosak, hogy találnak bármit is, a kollégáik pedig tőlük várták a választ arra, hogy keresni kell-e valamit a helyszínen.
A rendőrkutya egyből tudta, hogy talál majd drogot a lakásban
– Amint beléptünk a szobába, láttam a kutyámon, tisztában van azzal, hogy drogot talál majd a helyiségben. Fegyelmezetten látott munkának, szinte rajzolta a szoba falait, a bútorokat úgy, hogy közben az asztalon hagyott ételre még egy pillantást sem vetett. Rótta a köröket, mindent átvizsgálva, ahogy gyakoroltuk. Így végül eljutottunk az egyik szekrény tetejéig, ami felkeltette az érdeklődését. Az ajtóban álló gyanúsított ekkor tört meg, és halkan megszólalt, hogy ott van a cucc, ne keressék tovább. Ilyen lelki nyomást jelenthet a kábítószer-kereső kutya jelenléte. Ott is volt az anyag, ahová Süti nagyon látványosan jelzett – részletezte a rendőr zászlós.
Minden egyes bevetés egy újabb vizsga is egyben
Purecse Tamás elmondta, hogy ezen az egy helyen több mint harminc adag droggyanús anyagot, fehér port foglaltak le a kollégái. Nekik mégsem a mennyiség vagy a kábítószer összértéke volt a releváns, hanem a sikeres munka és a vele szerzett tapasztalat, amire építeni lehet.
– Látom, ahogy beérik a hosszú, Süti egész életét meghatározó képzés, és ez minden elismerésnél többet jelent. Az első fogás utáni hetekben még két sikeres keresésben vettünk részt, mindegyik alkalommal más és más közegben, amihez alkalmazkodnunk kellett. Így minden éles alkalmazás egy újabb vizsga is egyben, nekem pedig nagy büszkeség látni, ahogy a kutyám alkalmazza a tanultakat a gyakorlatban. Az út elején járunk, de ez nagyon jó kezdet – mondta a Gyulai Rendőrkapitányság szakembere.
