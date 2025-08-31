Ha a gyereked felismeri ezeket a jeleket, akkor nagyobb biztonságban lesz

Ha a naptárra pillantunk, akkor kíméletlenül ordít arcunkba a szomorú igazság: mindjárt vége van a nyárnak. Már csak szűk két hét és kezdődik az iskola: a nyári szünetben meglazult napirendet hamarosan ismét feszes időbeosztásra kell cserélni. Ilyenkor az iskolák közelében a rendőri aktivitás is fokozottabb. Az is jellemző, hogy a kereszteződésekben rendőri karjelzésekkel irányítják a forgalmat.

Fontos tisztában lenni azzal, mit jelentenek a rendőri karjelzések

Forrás: MW-archív

De nemcsak a szigorúbb napirend és az iskolakezdéshez szükséges felszerelések megvásárlása okozhat gondot, hanem a lurkók szállítása is kihívások elé állíthatja a szülőket. Sokan nem szívesen engedik el gyereküket egyedül az iskolába, főleg akkor, ha még nagyon fiatal a kisiskolás. Ennek ellenére fontos, hogy megtanítsuk a legkisebbeknek is a biztonságos közlekedés alapjait, ami nem merül ki a KRESZ szabályok és a jelzőlámpák jelzéseinek felismerésében és a betartásában.

Különösen fontos, hogy a zebrán történő biztonságos és szabályos átkeléssel akkor se legyenek problémái az iskolásoknak, ha nincs jelzőlámpa, ami segítene. A tanév indulásakor a rendőrség is fokozott figyelmet szokott fordítani az iskolák közelében található zebrákra.

Ennek egyik jele, hogy ezeknél a gyalogosátkelőknél forgalomirányító rendőrök jelenhetnek meg, ami miatt az autóval közlekedőkkel könnyen megeshet, hogy egy kereszteződésben rendőri irányításra kell hagytakozniuk. Ezért minden közlekedő számára fontos, hogy tisztában legyen a forgalomirányító rendőr karjelzéseivel.

Így jegyezd meg a rendőri karjelzések jelentését!

A KRESZ szerint a rendőri forgalomirányítás tekintetében a legfontosabb a forgalomirányító rendőr testhelyzete. Sokan azt hiszik, a legfontosabb szempont a közlekedő számára az, hogy a rendőr kinyújtja-e a karját forgalomirányítás közben, vagy sem, pedig ez csak másodlagos. Ha a rendőrt oldalról látjuk, az szabad utat jelent, mint a lámpa zöld jelzése. (Szabad az út, INDULJ!) Ha azt látjuk, hogy a rendőr felemeli az egyik karját, az már a villogó zöld jelzés. (Már NE LÉPJ az úttestre, vagy mielőbb hagyd el azt!) Ha a rendőr vízszintesen nyújtott karral áll szemben vagy háttal neked, akkor ne lépjünk le az úttestre, mert ez a piros jelzés. (Az úttestre lépni TILOS!) Ha a rendőr ismét magasba emeli az egyik karját az azt jelenti, hogy a forgalom iránya változni fog. (Figyelj, mert vagy az indulásra kell készülnöd vagy a megállásra!)