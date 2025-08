A rendőr csak papírokat kért, de valami egészen mást kapott

Kábítószert találtak a rendőrök hétfőn egy igazoltatott férfinél Szarvason.

Kábítószert találtak a rendőrök egy férfinél Szarvason. Illuszráció: Shutterstock

A 29 éves helyi lakost a Bocskai utcában ellenőrizték, a nadrágja zsebében alufóliába csomagolt fehér por és annak hevítésére szolgáló eszköz volt. A férfi azt is elismerte, hogy előző nap füves cigarettát is szívott. A gyorsteszt ezt kimutatta, és kokainra is pozitív eredményt hozott. A Szarvasi Rendőrkapitányságon a férfi ellen büntetőeljárás indult.