Százmilliós, Szlovákiában megfújt Porschét fogtak a gyulai rendőrök

A Rajka Közös Kapcsolattartási Szolgálati Helyről jött a jelzés augusztus 8-án 9 óra körül, hogy a szlovák hatóságok egy Porsche Turbo S típusú gépkocsit köröznek és a kocsi valószínűleg Magyarország délkeleti része felé tart. Gyulai rendőrök hálóján akadt fenn végül.

Hogy a lopott Porsche gyönyörű, az nem vitás: hála a gyulai rendőröknek, nem juttt célba a járgány. Forrás: Facebook/Békés vármegyei rendőrség

Sebességellenőrzésnél akadt fenn a Porsche

A Gyulai Rendőrkapitányság rendőrei éppen leállításos sebességellenőrzést tartottak, amikor a Vértanúk útján feltűnt a luxusautó. Azonnal félreállították és igazoltatták a benne ülőket, két bolgár állampolgárságú férfit. A Porsche forgalmi azonosítói megegyeztek a körözött autó adataival, így a rendőrök lefoglalták a sportkocsit, a férfiakat pedig bűncselekmény gyanúja miatt előállították a rendőrkapitányságra – olvasható a Békés vármegyei rendőrség közösségi oldalán.

A luxusautó hamarosan visszakerül a tulajdonosához. Forrás: Facebook/Békés vármegyei rendőrség

Kiderült, hogy hova akartak eljutni

Itt elmondták, hogy egy becenéven ismert ismerősüktől vették át az autót Szlovákia területén és Szófiába akartak eljutni vele. Tagadták, hogy tudomásuk lett volna arról, hogy a sportautó lopott és körözik. Mindkét férfit őrizetbe vették a rendőrök és büntetőeljárást indítottak ellenük. A piaci értékét tekintve közel 100 millió forintot érő autó, a lopott Porsche hamarosan visszakerül a tulajdonosához.

Békésben inkább ez a jellemző

Autóval, traktorral, de busszal is többször előfordult ez a bűncselekmény Békésben az elmúlt időszakban. Az autó, a traktor ajtaja nyitva, és benne az indítókulcs, ami aztán a szó szoros értelemben csábítja a tolvajt.