Tűzeset

2 órája

Ötezer négyzetméteren égett a tarló, mindent elpusztított a tűz – fotók

Címkék#tarló#Apácai út#Csabaszabadi#tűz

Vasárnap délelőtt ötezer négyzetméteren lángolt a tarló.

Beol.hu

Ötezer négyzetméteren égett a tarló vasárnap délelőtt Csabaszabadinál, az Apácai útnál.

Ötezer négyzetméteren égett a tarló. Fotó: BM OKF

A békéscsabai hivatásos tűzoltók a foltokban égő tüzet egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el. Az eset során épület nem károsodott, személyi sérülés nem történt.

Tarlótűz Csabaszabadinál

Fotók: BM OKF

 

 

