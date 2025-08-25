Tűzeset
2 órája
Ötezer négyzetméteren égett a tarló, mindent elpusztított a tűz – fotók
Vasárnap délelőtt ötezer négyzetméteren lángolt a tarló.
Ötezer négyzetméteren égett a tarló vasárnap délelőtt Csabaszabadinál, az Apácai útnál.
A békéscsabai hivatásos tűzoltók a foltokban égő tüzet egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el. Az eset során épület nem károsodott, személyi sérülés nem történt.
Tarlótűz CsabaszabadinálFotók: BM OKF
