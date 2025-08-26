augusztus 26., kedd

Csattanás

1 órája

Újabb részletek a megrázó balesetről: tíz embert kellett ellátniuk a mentőknek

Címkék#elsőbbség#autóban#orosházi baleset#mentő#baleset

Újabb részleteket tudtunk meg a hétfő kora esti orosházi balesetről.

Beol.hu

Két személyautó ütközött össze a 47-es út orosházi elkerülőjén hétfőn este, sokan megsérültek. Információink szerint a baleset akkor történt, amikor egy Szeged felől érkező hétszemélyes autó balra akart kanyarodni, s nem adta meg az elsőbbséget a Békéscsaba irányából érkező Suzukinak. A két autóban összesen tízen utaztak, az ütközés erejét mutatja, hogy a Suzuki felborult. 

Hétfőn este történt a baleset. Fotó: Oroscafé

Nagy erőkkel vonultak ki a mentők

A helyszínre egy esetkocsit és összesen 5 mentőgépkocsit riasztott mentésirányításunk. A mentők egy főt súlyos, míg 9 személyt könnyebb sérülésekkel láttak el a helyszínen, majd kórházba szállították őket 

– válaszolta megkeresésünkre Hangai József mentőtiszt, a mentőszolgálat regionális kommunikációs munkatársa.

 

