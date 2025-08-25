augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

19°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ellenőrzés

1 órája

Három napon keresztül hordták a ruhákat, miután lecsapott a NAV

Címkék#árukészlet#NAV#vizsgálat#áfa#termék#bírság

Furcsa dolgokra lettek figyelmesek a revizorok. Kiderült, hogy áfát csalt egy távol-keleti kereskedő, ezért a Nemzeti Adó- és Vámhivatal mindent elvitt tőle – ismertették a NAV-nál.

Beol.hu

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kockázatelemzésén akadt fenn az a távol-keleti kereskedő, amely több tízmillió forinttal csökkentette fizetendő áfáját. A vállalkozás több mint száz kockázatos, illetve kényszertörlés, felszámolás alatti cégtől fogadott be gyanús számlákat. Több esetben az is kiderült, hogy törölt adószámú beszállítótól vásárolt – közölték a NAV-nál.

Lépett és mindent vitt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Lecsapott a NAV, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, mindent vitt a távol-keleti kereskedőtől Forrás: NAV

A NAV számára egyértelművé vált, hogy mit csinált a távol-keleti kereskedő

A revizorok megkeresték a beszállítókat, de nem voltak elérhetők. A gyanús beszállítói kör jellemzően nem nyújtott be bevallást, valamint áfát sem fizetett. A NAV-vizsgálat megállapította, hogy a számlákon szereplő ruházati termékeket, cipőket nem szerezhette be a kereskedő, mivel a számlát kiállítóknál az értékesítéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek sem álltak rendelkezésre. Egyértelművé vált: a cég a fiktív számlák alapján minimalizálta adókötelezettségét.

Lépett és mindent vitt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A NAV a résztvevő igazgatóságok szoros együttműködésével, több lépcsőben biztosította a tartozás megtérülését. A NAV munkatársai három napon keresztül foglalták le és szállították el a több mint 33 ezer darabos, teljes árukészletet, amelynek értékét 95 millió forintra becsülik. Ha a vonatkozó határozat véglegessé válik, elektronikus árverésen értékesítik a lefoglalt ruházati termékeket. A NAV a bírságokkal együtt 88 millió forint megfizetésére kötelezte a céget.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu