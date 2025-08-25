Három napon keresztül hordták a ruhákat, miután lecsapott a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kockázatelemzésén akadt fenn az a távol-keleti kereskedő, amely több tízmillió forinttal csökkentette fizetendő áfáját. A vállalkozás több mint száz kockázatos, illetve kényszertörlés, felszámolás alatti cégtől fogadott be gyanús számlákat. Több esetben az is kiderült, hogy törölt adószámú beszállítótól vásárolt – közölték a NAV-nál.

Lecsapott a NAV, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, mindent vitt a távol-keleti kereskedőtől Forrás: NAV

A NAV számára egyértelművé vált, hogy mit csinált a távol-keleti kereskedő

A revizorok megkeresték a beszállítókat, de nem voltak elérhetők. A gyanús beszállítói kör jellemzően nem nyújtott be bevallást, valamint áfát sem fizetett. A NAV-vizsgálat megállapította, hogy a számlákon szereplő ruházati termékeket, cipőket nem szerezhette be a kereskedő, mivel a számlát kiállítóknál az értékesítéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek sem álltak rendelkezésre. Egyértelművé vált: a cég a fiktív számlák alapján minimalizálta adókötelezettségét.

Lépett és mindent vitt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A NAV a résztvevő igazgatóságok szoros együttműködésével, több lépcsőben biztosította a tartozás megtérülését. A NAV munkatársai három napon keresztül foglalták le és szállították el a több mint 33 ezer darabos, teljes árukészletet, amelynek értékét 95 millió forintra becsülik. Ha a vonatkozó határozat véglegessé válik, elektronikus árverésen értékesítik a lefoglalt ruházati termékeket. A NAV a bírságokkal együtt 88 millió forint megfizetésére kötelezte a céget.