Katasztrófavédelem
1 órája
Négy udvaron is tomboltak a lángok, két ember kórházba került – fotók
Tűz ütött ki egy kertben, a lángok több udvarra is átterjedtek. A tűzoltók megfékezték a tüzet, két embert kórházba vittek megfigyelésre.
Négy udvarra terjedt át a tűz Csanádapácán, a Rózsa utcában csütörtökön késő délután. A lángok egy kertben keletkeztek, majd melléképületet és fóliasátrat is veszélyeztettek. Az orosházi hivatásos tűzoltók a tüzet három vízsugárral eloltották, az eset során két embert füstmérgezés gyanújával további megfigyelésre kórházba szállítottak.
Több udvarra is átterjedt egy tűz CsanádapácánFotók: bekes.katasztrofavedelem.hu/
Ezt ne hagyja ki!Fejlesztések
2 órája
Hosszú csend után új tervek születtek a kötőipari vállalat tömbjére
