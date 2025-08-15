Négy udvaron is tomboltak a lángok, két ember kórházba került – fotók

Négy udvarra terjedt át a tűz Csanádapácán, a Rózsa utcában csütörtökön késő délután. A lángok egy kertben keletkeztek, majd melléképületet és fóliasátrat is veszélyeztettek. Az orosházi hivatásos tűzoltók a tüzet három vízsugárral eloltották, az eset során két embert füstmérgezés gyanújával további megfigyelésre kórházba szállítottak.