augusztus 15., péntek

Mária névnap

34°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Katasztrófavédelem

3 órája

Négy udvaron is tomboltak a lángok, két ember kórházba került – fotók

Címkék#tűz#kert#Rózsa utcában#udvar#vízsugár#melléképület

Tűz ütött ki egy kertben, a lángok több udvarra is átterjedtek. A tűzoltók megfékezték a tüzet, két embert kórházba vittek megfigyelésre.

Beol.hu

Négy udvarra terjedt át a tűz Csanádapácán, a Rózsa utcában csütörtökön késő délután. A lángok egy kertben keletkeztek, majd melléképületet és fóliasátrat is veszélyeztettek. Az orosházi hivatásos tűzoltók a tüzet három vízsugárral eloltották, az eset során két embert füstmérgezés gyanújával további megfigyelésre kórházba szállítottak.

Több udvarra is átterjedt egy tűz Csanádapácán

Fotók: bekes.katasztrofavedelem.hu/

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu