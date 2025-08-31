augusztus 31., vasárnap

Helyi kék hírek

1 órája

Mi van ma? Újabb baleset: motoros és személyautó csattant!

Címkék#baleset#Petőfi Sándor utca#Bocskai utca#olajfolt#személyautó#motorkerékpáros

Ez vasárnap délután már a harmadik baleset Békésben.

Beol.hu
Mi van ma? Újabb baleset: motoros és személyautó csattant!

Motoros baleset a szeghalmi belvárosban – több hatóság is a helyszínre vonult

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Vasárnap délután frontális karambol történt: két gépkocsi ütközött össze Gyula és Szabadkígyós között, az utat teljes szélességben lezárták.  Nem sokkal később jött a hír, miszerint Kondoros központjában két gépkocsi ütközött össze – a helyszínre a mentők is kivonultak.

A motoros húzta a rövidebbet

Motorkerékpárossal ütközött össze egy személyautó Szeghalomban, a Petőfi Sándor utca és a Bocskai utca kereszteződésében. A motoros könnyebb sérüléseket szenvedett. A város hivatásos tűzoltói eltávolítják a motorból kikerült szennyeződést, olajat az úttestről. A balesethez kiérkeztek a társhatóságok is.

 

 

