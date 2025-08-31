1 órája
Mi van ma? Újabb baleset: motoros és személyautó csattant!
Ez vasárnap délután már a harmadik baleset Békésben.
Motoros baleset a szeghalmi belvárosban – több hatóság is a helyszínre vonult
Fotó: Illusztráció: Shutterstock
Vasárnap délután frontális karambol történt: két gépkocsi ütközött össze Gyula és Szabadkígyós között, az utat teljes szélességben lezárták. Nem sokkal később jött a hír, miszerint Kondoros központjában két gépkocsi ütközött össze – a helyszínre a mentők is kivonultak.
A motoros húzta a rövidebbet
Motorkerékpárossal ütközött össze egy személyautó Szeghalomban, a Petőfi Sándor utca és a Bocskai utca kereszteződésében. A motoros könnyebb sérüléseket szenvedett. A város hivatásos tűzoltói eltávolítják a motorból kikerült szennyeződést, olajat az úttestről. A balesethez kiérkeztek a társhatóságok is.
Baleset Kondoros központjában: két autó ütközött, mentők is érkeztek – videóval