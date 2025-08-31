Mi van ma? Újabb baleset: motoros és személyautó csattant!

Vasárnap délután frontális karambol történt: két gépkocsi ütközött össze Gyula és Szabadkígyós között, az utat teljes szélességben lezárták. Nem sokkal később jött a hír, miszerint Kondoros központjában két gépkocsi ütközött össze – a helyszínre a mentők is kivonultak.

A motoros húzta a rövidebbet

Motorkerékpárossal ütközött össze egy személyautó Szeghalomban, a Petőfi Sándor utca és a Bocskai utca kereszteződésében. A motoros könnyebb sérüléseket szenvedett. A város hivatásos tűzoltói eltávolítják a motorból kikerült szennyeződést, olajat az úttestről. A balesethez kiérkeztek a társhatóságok is.