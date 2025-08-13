Titkos fegyvert fejlesztettek a terroristák ellen a békési mérnökök, senki sem gondolná, mire képes egy virágláda

A sorozatos támadások révén az építészeti bűnmegelőzésre alkalmazott eszközök és berendezések kerültek a biztonsági szakembereknél a fókuszba egy-egy merénylet kapcsán is. Ezzel hatékonyan fel lehet lépni az ellen, hogy sétálóutcán, tengerparti sétányon, illetve tömegrendezvényen járművel tömegbe hajtson merénylő.

A 2016-os nizzai merényletnél is jó szolgálatot tehettek volna ezek a virágládák. Több mint nyolcvan ember vesztette életét, amikor a tunéziai származású elkövető a tömegbe hajtott. Fotó: AFP

A kamionfogó virágládák a Gészihez kötődnek

Az Óbudai Egyetem „Egyetemi Proof of Concept” program pályázati felhívására jelentkezett „Kamionfogó csapat” tagjai Békés vármegyeiek. Az Óbudai Egyetem Bánki Kar és a BSZC Nemes Tihamér Gépészeti Technikum és Rendészeti Kollégium is közös kötődésű intézmény számukra.

Robbantástechnikai szakember is a csapat tagja

A csapat tagjai: Mochnács Mihály gépészmérnök, mérnök-tanár, tervezőmérnök, főkonstruktőr, a hatásnövelő mechanizmuson alapuló virágláda tervezője, a (Gészi igazgatója volt korábban), napjainkban a Mo-Mechatronika Betéti Társaság ügyvezetője. Megyeri Dániel a Bánki Karon gépészhallgató, (korábban a Gésziben végzett) a műszaki dokumentációért felelős konstruktőr a csapatban, Óvári Kovács Eszter Elza az Óbudai Egyetem Bánki Karon robbantástechnikai szakember hallgató, (a Gészi oktatója) a team szakmai kapcsolatokért és kommunikációért felelős tanácsadója.

A díjkiosztáson jobbra a Békés vármegyei csapat, egy-egy merénylet elemzése után dolgozták ki fejlesztésüket Fotó: Beol.hu

Kiemelték, milyen problémákra koncentráltak egy-egy merénylet megelőzésénél

Elmondták, a hatásnövelő mechanizmuson alapuló kamionfogó virágláda koncepciója az alábbi problémákra koncentrált:

A jelenleg forgalomba lévő eszközök, amiket a tömegbe hajtásos merényletek ellen építenek ki, a megfelelő és hatékony védelem kiépítése révén a mobilitás hiánya jellemzi.

A szerkezeti kapcsolatot mellőző, könnyű áthelyezhető állapot olyan méretű és tömegű eszközöket jelent, ami eleve kizárja a mobil használat lehetőségét.

A jelenleg alkalmazott eszközök és módszerek megjelenése az adott helyszíneken félelemkeltő.

Első ránézésre szabadtéri dekorációs eszköz

A fejlesztés tárgya első ránézésre szabadtéri dekorációs eszköz, méretében és kialakításában nem tér el látványosan a szokványos díszítő funkciót jelentő elemektől. Amennyiben a védett területen kívüli irányból egy járművel nekihajtanak, akkor a hatásnövelő mechanizmusa működik, és olyan szerkezeti elemek válnak aktívvá, melyek immár roncsolásos módon, de kialakítják a kapcsolatot a burkolattal. A jármű mozgási energiájával egyenes arányban növekvő módon és olyan külső formaváltozást tesz, amely a jármű elejének a beékelődését segíti elő.