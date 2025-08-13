2 órája
Titkos fegyvert fejlesztettek a terroristák ellen a békési mérnökök, senki sem gondolná, mire képes egy virágláda
Európában számos tömegbe hajtásos terrortámadás történt úgy, hogy az elkövetők teherautókat vagy furgonokat használtak. A merényletek ráirányították a figyelmet a létesítmények, tömegrendezvények, karácsonyi vásárok, tengerparti sétálóutcák sebezhetőségére. A védelmet lehet fokozni, építészeti megoldásokkal. Ezt igazolta ötletével egy Békés vármegyei csapat, mely elnyerte a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) különdíját.
A sorozatos támadások révén az építészeti bűnmegelőzésre alkalmazott eszközök és berendezések kerültek a biztonsági szakembereknél a fókuszba egy-egy merénylet kapcsán is. Ezzel hatékonyan fel lehet lépni az ellen, hogy sétálóutcán, tengerparti sétányon, illetve tömegrendezvényen járművel tömegbe hajtson merénylő.
A kamionfogó virágládák a Gészihez kötődnek
Az Óbudai Egyetem „Egyetemi Proof of Concept” program pályázati felhívására jelentkezett „Kamionfogó csapat” tagjai Békés vármegyeiek. Az Óbudai Egyetem Bánki Kar és a BSZC Nemes Tihamér Gépészeti Technikum és Rendészeti Kollégium is közös kötődésű intézmény számukra.
Robbantástechnikai szakember is a csapat tagja
A csapat tagjai: Mochnács Mihály gépészmérnök, mérnök-tanár, tervezőmérnök, főkonstruktőr, a hatásnövelő mechanizmuson alapuló virágláda tervezője, a (Gészi igazgatója volt korábban), napjainkban a Mo-Mechatronika Betéti Társaság ügyvezetője. Megyeri Dániel a Bánki Karon gépészhallgató, (korábban a Gésziben végzett) a műszaki dokumentációért felelős konstruktőr a csapatban, Óvári Kovács Eszter Elza az Óbudai Egyetem Bánki Karon robbantástechnikai szakember hallgató, (a Gészi oktatója) a team szakmai kapcsolatokért és kommunikációért felelős tanácsadója.
Kiemelték, milyen problémákra koncentráltak egy-egy merénylet megelőzésénél
Elmondták, a hatásnövelő mechanizmuson alapuló kamionfogó virágláda koncepciója az alábbi problémákra koncentrált:
- A jelenleg forgalomba lévő eszközök, amiket a tömegbe hajtásos merényletek ellen építenek ki, a megfelelő és hatékony védelem kiépítése révén a mobilitás hiánya jellemzi.
- A szerkezeti kapcsolatot mellőző, könnyű áthelyezhető állapot olyan méretű és tömegű eszközöket jelent, ami eleve kizárja a mobil használat lehetőségét.
- A jelenleg alkalmazott eszközök és módszerek megjelenése az adott helyszíneken félelemkeltő.
Első ránézésre szabadtéri dekorációs eszköz
A fejlesztés tárgya első ránézésre szabadtéri dekorációs eszköz, méretében és kialakításában nem tér el látványosan a szokványos díszítő funkciót jelentő elemektől. Amennyiben a védett területen kívüli irányból egy járművel nekihajtanak, akkor a hatásnövelő mechanizmusa működik, és olyan szerkezeti elemek válnak aktívvá, melyek immár roncsolásos módon, de kialakítják a kapcsolatot a burkolattal. A jármű mozgási energiájával egyenes arányban növekvő módon és olyan külső formaváltozást tesz, amely a jármű elejének a beékelődését segíti elő.
A tömegbe hajtásos terrortámadásoknál kutatást és adatgyűjtést végeztek
A megelőzési céllal rejtett állapotot takaró virágláda diszkrét, prevenciós megoldást jelent. A területlezárás során a döntéshozóknak a mérlegelés tárgyát, kell képezze, „mit, hogyan és milyen módszerrel, eszközzel vagy járművel zárnak le?”
– Projektünk alapvető célkitűzése, hogy rendszerbe állítva eseti jelleggel, alkalmi rendezvényre is bérelhető konstruktív biztonsági megoldás váljon elérhetővé, települések önkormányzatainak és rendezvényszervező cégeknek – mondták a Békés vármegyei csapat tagjai. – Az európai tömegbe hajtásos terrortámadásokkal kapcsolatban kutatást és adatgyűjtést végeztünk a konstrukciós tevékenységgel párhuzamosan.
Az elemzés során ezeket állapították meg
- A támadások során legtöbb esetben a járművek 45–60 km/h közötti sebességgel haladtak, ami már elegendő volt komoly pusztítás okozásához, különösen nagyobb tömegű járművekkel.
- Jól látható, hogy bár a sebességek nem térnek el drámaian, a mozgási energia a jármű tömegétől függően jelentősen változik.
- A teherautók sokszoros mozgási energiát képviselnek, különösen, amikor 50–60 km/h sebességgel hajtottak be tömegbe.
- A berlini és nizzai terrortámadás során a járművek mozgási energiája messze meghaladta a kisebb járművekkel elkövetett támadásokét.
- A mozgási energiát szemléltető görbe folyamatosan csökkenő tendenciát mutat a kisebb tömegű járművek felé.
- Igazolható, hogy a nizzai támadás kiemelkedik a sebesültek és áldozatok számában is, míg más esetekben a magas mozgási energia nem mindig eredményezett arányos áldozatszámot.
- A nizzai támadás messze a legsúlyosabb következményekkel járt, a nagy járműtömeg, a sebesség és az emberektől zsúfolt környezet miatt.
- A merényletek során a fizikai paraméterek mellett a környezet és célzott zsúfoltság is befolyásolja a cselekmények kimenetelét.
Sírva küzdött édesanyja életéért a hős kislány, Hanna tettétől mindenki könnyekig hatódik - videóval