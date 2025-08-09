Halálos balesetet szenvedett egy mentőtiszt és a párja

Közlekedési balesetben meghalt egy fiatal mentőtiszt és a vele egy gépkocsiban utazó férje - közölte az Országos Mentőszolgálat szombaton a Facebook-oldalán. A tájékoztatás szerint a baleset péntek este történt Fejér vármegyében.

Szigeti Barbara Júlia, valamint a vele egy gépkocsiban utazó férje vesztette életét

Forrás: Facebook

Az áldozat egy fiatal mentőtiszt volt, aki június 1-jén csatlakozott az Országos Mentőszolgálathoz. Tragikus balesete nappalos szolgálatát követően történt. Az elhunyt mentőtisztet az Országos Mentőszolgálat saját halottjának tekinti.

A FEOL a rendőrséget is megszólaltatta az ügyben.