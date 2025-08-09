augusztus 9., szombat

Emőd névnap

30°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kék hírek

2 órája

Halálos balesetet szenvedett egy mentőtiszt és a párja

Címkék#tragédia#Országos Mentőszolgálat#áldozat

Közlekedési balesetben meghalt egy fiatal mentőtiszt és a vele egy gépkocsiban utazó férje.

Közlekedési balesetben meghalt egy fiatal mentőtiszt és a vele egy gépkocsiban utazó férje - közölte az Országos Mentőszolgálat szombaton a Facebook-oldalán. A tájékoztatás szerint a baleset péntek este történt Fejér vármegyében.

Szigeti Barbara Júlia, valamint a vele egy gépkocsiban utazó férje vesztette életét
Forrás: Facebook

Az áldozat egy fiatal mentőtiszt volt, aki június 1-jén csatlakozott az Országos Mentőszolgálathoz. Tragikus balesete nappalos szolgálatát követően történt. Az elhunyt mentőtisztet az Országos Mentőszolgálat saját halottjának tekinti. 

A FEOL a rendőrséget is megszólaltatta az ügyben.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu