2 órája
Halálos balesetet szenvedett egy mentőtiszt és a párja
Közlekedési balesetben meghalt egy fiatal mentőtiszt és a vele egy gépkocsiban utazó férje.
Közlekedési balesetben meghalt egy fiatal mentőtiszt és a vele egy gépkocsiban utazó férje - közölte az Országos Mentőszolgálat szombaton a Facebook-oldalán. A tájékoztatás szerint a baleset péntek este történt Fejér vármegyében.
Az áldozat egy fiatal mentőtiszt volt, aki június 1-jén csatlakozott az Országos Mentőszolgálathoz. Tragikus balesete nappalos szolgálatát követően történt. Az elhunyt mentőtisztet az Országos Mentőszolgálat saját halottjának tekinti.
A FEOL a rendőrséget is megszólaltatta az ügyben.
