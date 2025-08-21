Katasztrófavédelem
1 órája
Hatalmas lángok pusztítottak, megrázó képek
Használaton kívüli melléképület és benne tárolt autóalkatrészek égtek.
Négy vízsugárral fékezték meg a lángokat
Forrás: bekes.katasztrofavedelem.hu
Használaton kívüli melléképület és benne tárolt autóalkatrészek égtek szerda délután Battonyán, a Tulipán utcában. A lángokat a mezőkovácsházi hivatásos és a battonyai önkéntes tűzoltók négy vízsugárral és kéziszerszámokkal körülhatárolták, majd eloltották. A tűz a főépületre nem terjedt át, személyi sérülés nem történt.
