Használaton kívüli melléképület és benne tárolt autóalkatrészek égtek.

Hatalmas lángok pusztítottak, megrázó képek

Négy vízsugárral fékezték meg a lángokat

Forrás: bekes.katasztrofavedelem.hu

Használaton kívüli melléképület és benne tárolt autóalkatrészek égtek szerda délután Battonyán, a Tulipán utcában. A lángokat a mezőkovácsházi hivatásos és a battonyai önkéntes tűzoltók négy vízsugárral és kéziszerszámokkal körülhatárolták, majd eloltották. A tűz a főépületre nem terjedt át, személyi sérülés nem történt.

Forrás: bekes.katasztrofavedelem.hu


 

