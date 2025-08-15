augusztus 15., péntek

Katasztrófavédelem

1 órája

Az M44-es mellett csaptak fel a lángok, rohantak a tűzoltók – képek

Címkék#tűzeset#m44#Csabacsűd#erőgép#határában#külterület#trágyakazal#láng

Csütörtök délelőtt jelentős tűzesethez riasztották a tűzoltókat a település külterületén. A lángokat erőgéppel és tűzoltók közreműködésével sikerült megfékezni. Személyi sérülés nem történt.

Beol.hu

Mintegy hatszáz négyzetméteren égett egy trágyakazal Csabacsűd határában tegnap délelőtt. A tűz az MM44-es úttól mintegy ötszáz méterre keletkezett. A szarvasi hivatásos tűzoltók egy erőgép segítségével, számolták fel a tüzet. Személyi sérülés nem történt.

Füst gomolygott Csabacsűd határában

Fotók: bekes.katasztrofavedelem.hu/

 

 

