2 órája
Az M44-es mellett csaptak fel a lángok, rohantak a tűzoltók – képek
Csütörtök délelőtt jelentős tűzesethez riasztották a tűzoltókat a település külterületén. A lángokat erőgéppel és tűzoltók közreműködésével sikerült megfékezni. Személyi sérülés nem történt.
Mintegy hatszáz négyzetméteren égett egy trágyakazal Csabacsűd határában tegnap délelőtt. A tűz az MM44-es úttól mintegy ötszáz méterre keletkezett. A szarvasi hivatásos tűzoltók egy erőgép segítségével, számolták fel a tüzet. Személyi sérülés nem történt.
Füst gomolygott Csabacsűd határábanFotók: bekes.katasztrofavedelem.hu/
Katasztrófavédelem
3 órája
Négy udvaron is tomboltak a lángok, két ember kórházba került – fotók
Program
Tegnap, 12:37
Itt a lista, hogy milyen kiállítást hoz a Békéscsabai Fotófesztivál
