Nem vitte messzire a lopott autót, hamar elfogták a rendőrök

Eltűnt egy személygépkocsi hétfőn hajnalban egy békéscsabai tanya udvaráról. A kocsi tulajdonosa reggel vette észre, hogy nincs meg az autója, és azonnal értesítette a rendőrséget. A rendőrök még aznap megtalálták a kocsit a 44-es számú főúton Kondoros közelében, és azt a férfit is azonosítani tudták, aki a gyanú szerint ellopta. A Békéscsabai Rendőrkapitányság jármű önkényes elvétele bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást, a férfit pedig őrizetbe vették.