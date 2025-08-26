augusztus 26., kedd

Izsó névnap

26°
+27
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Őrizet

21 perce

Nem vitte messzire a lopott autót, hamar elfogták a rendőrök

Címkék#lopás#őrizetbe vétel#autó

Már hajnalban akadt dolguk a rendőröknek.

Beol.hu
Nem vitte messzire a lopott autót, hamar elfogták a rendőrök

Fotó: shutterstock

Eltűnt egy személygépkocsi hétfőn hajnalban egy békéscsabai tanya udvaráról. A kocsi tulajdonosa reggel vette észre, hogy nincs meg az autója, és azonnal értesítette a rendőrséget. A rendőrök még aznap megtalálták a kocsit a 44-es számú főúton Kondoros közelében, és azt a férfit is azonosítani tudták, aki a gyanú szerint ellopta. A Békéscsabai Rendőrkapitányság jármű önkényes elvétele bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást, a férfit pedig őrizetbe vették.

 

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu