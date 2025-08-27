Majdnem elfújta a szél a rendőri pályáról

Lipták Brigitta nemrégiben a Zsaru Magazinnak adott interjút, melyet a police.hu szemlézett. Mint írták, a Békéscsabai Rendőrkapitányság rendőre többrétű képzettségének köszönhetően bevethető baleseti helyszínelőként, vizsgálóként vagy akár járőrként is.

Lipták Brigitta főtörzsmester, a Békéscsabai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály Helyszínelő és Balesetvizsgáló Alosztály vizsgálója sokoldalú személyiség. Fotó: Szabó Gabriella

– 2011 decembere óta vagyok rendőr, mindig is érdeklődtem a pálya iránt, de a sors először más utat szánt nekem. Marketingiskolát végeztem, mellette egy kávézóban pultosként is dolgoztam, ahol rendszeresen találkoztam a helyi körzeti megbízottakkal. Ők biztattak arra, hogy a rendőri pálya igazán nekem való, hiszen határozott kiállású vagyok – emlékezett a kezdetekre Lipták főtörzsőrmester, miközben folyamatosan figyelte a rádióforgalmazást is, hiszen bármikor szólíthatta a kötelesség. – Így jelentkeztem Szegedre, a rendészeti szakközépiskolába. Vártam, de csak nem jött az értesítés.

Elfújta a szél, de meglett Lipták Brigitta értesítése

– Épp a szüleim háza mellett sétáltattam a kutyát, amikor a gátoldalban, a bozótosban megláttam egy fennakadt papírfecnit. Gondoltam, megnézem, mi az. Hát kiderült, hogy az épp egy nekem címzett értesítés, amit véletlenül kifújt a szél a postaládából. A rendészeti iskolától írtak, hogy behívnak felvételi elbeszélgetésre. Azonnal hívtam is Szegedet, hogy most szedtem ki az értesítőjüket a kökényesből, mennék a felvételire, ha lehet. Azt mondták, lehet. Így kezdődött.

Vidékről Budapestre vezetett az út

– Az iskola nagyon kemény volt. Az egyes szakaszba kerültem, ahol az osztályfőnök Tóth László alezredes volt, szigorú, de igazságos parancsnok. Mindent megtett a keze alatt tanuló osztályért, azért, hogy igazi rendőrré váljunk. Tőle tanultuk az alapokat, ma is hallom a fülemben a hangját – idézte fel a kiképzést a mára tapasztalt tiszthelyettes. – Az iskola után az első szolgálati helyem a VI. Kerületi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztálya volt. Vidéki gyerekként a fővárosba költözni teljes környezetváltozást jelentett,

otthon, ha kinéztem az ablakon, a nyugalom és a természet fogadott,

Budapesten pedig a nagyváros forgataga.

Abból a szempontból jobb volt a helyzet, hogy ha bármire szükségünk volt, vagy szerettünk volna munka után kikapcsolódni egy kicsit, szinte korlátlan lehetőségek tárultak elénk, a kollégák pedig sokat segítettek a beilleszkedésben. Van, akivel 11 év távlatából is tartjuk a kapcsolatot.