Több útlezárás jön Békésben, mutatjuk, merre nem tudsz majd menni

Eszerint Békéscsabán, Mezőberényben és Sarkadon kell a megszokottól eltérő útvonalat választanunk lezárás miatt augusztus 19-én és 20-án.

Békéscsabán augusztus 20-án 20:45 és 21:30 között a Luther utca–Kossuth tér kereszteződésétől lezárják a Széchenyi utcát a Gyulai út és a Derkovits sor kereszteződéséig.

Mezőberényben több helyszínen lesz lezárás

Mezőberényben

Augusztus 20-án (17:00–17:30) a 47-es számú főút belterületi szakaszát, a Gyomai út és a Kossuth tér közötti részen

Augusztus 20-án (21:30–22:20) a 47-es főútat a Kálvin tér és a Kinizsi tér között

zárják le. Emellett forgalomkorlátozás lesz a 46-os főút Rákóczi sugárút és a 47-es főút közötti szakaszán, valamint nem lehet behajtani a 470-es főútra a Hajnal utca és a 47-es főút kereszteződése között.

Sarkadon augusztus 19-én 19:00 órától és augusztus 20-án hajnal 3:00 óráig, illetve augusztus 20-án (16:00–23:30) az Anti út lesz lezárva a MOL töltőállomástól a Petőfi utcáig. Ugyancsak nemzeti ünnepünk napján a Kossuth utca Anti út és Körös utca közötti szakaszát zárják le 22:45 és 23:30 óra között – olvasható a Békés vármegyei rendőrség Facebook-oldalán.