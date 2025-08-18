augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

27°
+34
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Forgalomkorlátozás

2 órája

Több útlezárás jön Békésben, mutatjuk, merre nem tudsz majd menni

Címkék#rendőrség#útlezárás#Augusztus 20#ünnep#forgalomkorlátozás

Három Békés vármegyei városban is ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó programok miatt. A rendőrség tette közzé a lezárások pontos részleteit.

Beol.hu

Eszerint Békéscsabán, Mezőberényben és Sarkadon kell a megszokottól eltérő útvonalat választanunk lezárás miatt augusztus 19-én és 20-án.

Útlezárások Békésben: jobb, ha ezeket a szakaszokat elkerülöd
Több útlezárás jön Békésben, mutatjuk, merre nem tudsz majd menni Forrás: shutterstock

Békéscsabán augusztus 20-án 20:45 és 21:30 között a Luther utca–Kossuth tér kereszteződésétől lezárják a Széchenyi utcát a Gyulai út és a Derkovits sor kereszteződéséig.

Mezőberényben több helyszínen lesz lezárás

Mezőberényben

  • Augusztus 20-án (17:00–17:30) a 47-es számú főút belterületi szakaszát, a Gyomai út és a Kossuth tér közötti részen
  • Augusztus 20-án (21:30–22:20) a 47-es főútat a Kálvin tér és a Kinizsi tér között

zárják le. Emellett forgalomkorlátozás lesz a 46-os főút Rákóczi sugárút és a 47-es főút közötti szakaszán, valamint nem lehet behajtani a 470-es főútra a Hajnal utca és a 47-es főút kereszteződése között.

Sarkadon augusztus 19-én 19:00 órától és augusztus 20-án hajnal 3:00 óráig, illetve augusztus 20-án (16:00–23:30) az Anti út lesz lezárva a MOL töltőállomástól a Petőfi utcáig. Ugyancsak nemzeti ünnepünk napján a Kossuth utca Anti út és Körös utca közötti szakaszát zárják le 22:45 és 23:30 óra között – olvasható a Békés vármegyei rendőrség Facebook-oldalán.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu