Kék hírek

Fél Európa a gyulai nőt keresi – egyszerre hét körözés is érvényben van ellene

Nem semmi bűnlajstroma van annak a gyulai nőnek, akit lassan már mindenki keres. Lévai Katalin ellen egyszerre hét körözés is érvényben van, köztük három európai elfogatóparancs is.

Beol.hu

Békés vármegyei Facebook-csoportokban kezdett el terjedni a nő neve és fényképe. A gyulai születésű Lévai Katalin hosszú bűnlajstrommal rendelkezik. A 34 éves nő ellen csalás, és kiskorú veszélyeztetése miatt adott ki a Fővárosi Törvényszék európai elfogatóparancsot, a Pesti Központi kerületi Bíróság pedig csalás és zaklatás ügyében rendelte el a nő elfogását.

Lévai Katalin 1981-ben született.
Lévai Katalin ellen hét körözés is érvényben van. Fotó: police.hu

Lévai Katalint 2024 szeptembere óta keresik

Ahogy az a körözésben olvasható, Lévai Katalin 1981-ben született Gyulán, és 2024 szeptembere óta keresik.

A police.hu oldalon az elfogatóparancs alapján körözött személyeknél rákerestünk Lévai Katalinra, és csak nála hét találatot is jelzett a rendszer.

Egyébként ha a gyulai születésű körözött személyekre keresünk rá, akkor 59 találatot is kapunk. Ez a szám Békéscsabánál 36, Orosházánál 16, Szarvasnál pedig 5, igaz ebből három az 1969-es születésű Fekete Péter nevéhez köthető.

Legutóbb egy rafinált hollandra, valamint egy Norvégiában, Oslóban született férfira vadásztak (vadásznak) a békési rendőrök.

 

