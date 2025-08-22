augusztus 22., péntek

Leszakadt egy ház teteje, ijedten menekült a lakó

Címkék#tetőszerkezet#ház#veszély

Ezért rohantak a tűzoltók.

Beol.hu
Leszakadt egy ház teteje, ijedten menekült a lakó

Forrás: Katasztrófavédelem

Leszakadt egy lakóház tetőszerkezete csütörtök este Pusztaföldváron, az Ady Endre utcában. Az ingatlanban élő férfi időben kijött a házból, nem sérült meg. A földszintes vályogépületet a tűzoltók átvizsgálták, további veszélyt nem találtak. A lakót lakosságvédelmi intézkedés keretében ideiglenesen ismerősénél helyezték el.


 

