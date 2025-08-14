augusztus 14., csütörtök

Katasztrófavédelem

1 órája

Lakatlan házban küzdöttek a lángokkal a tűzoltók – helyszíni fotók

Füst szállt fel egy elhagyatott épületből Orosháza egyik félreeső utcájában. A lángok gyorsan falták a romokat, mire megérkeztek a tűzoltók.

Beol.hu

Egy lakatlan, romos épületben szőnyeg, hulladék és ajtódarab kapott lángra tegnap délben Orosházán, a Zombai utcában. A lángokat az orosházi hivatásos tűzoltók két vízsugárra eloltották, a tűz nem terjedt tovább. Személyi sérülés nem történt.

Tűz egy romos épületben Orosházán

Fotók: Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 

 

 

