augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

22°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Balesetveszély

16 perce

Ember, állat a mélyben, a fedetlen kút rengeteg veszélyt rejt

Címkék#kút veszély#víz#kút#tanács

Évente több alkalommal riasztják a tűzoltókat kiszáradt, vagy éppen vízzel telt kútba esett állatot menteni. Békés vármegyében is előfordul, hogy ember, állat esik a mélységbe. A legtöbb baleset, így többnyire ezek az esetek is megelőzhetők.

Nyemcsok László

A katasztrófavédelemnél közölték, ha valakinek kútja van, felelős azért, hogy azt le lehessen fedni, ahogyan a kút környezetének rendben tartása is az ő dolga, a fedetlen kút rengeteg veszélyt hordoz.

Fedetlen kút: jöjjenek a tanácsok!
A fedetlen kút rengeteg veszéllyel jár Fotó: shutterstock

Fedetlen kút: jöjjenek a tanácsok!

A kutat úgy kell lefedni, hogy oda csapadékvíz vagy szennyező anyagok ne juthassanak be.

  • A kutat úgy zárd, hogy senkire ne jelentsen balesetveszélyt.
  • Amikor nem használod, tartsd zárva, hogy se ember, se állat ne eshessen bele.

Ne tárolj szennyező anyagokat, szennyvizet, trágyát!

A kút környezetét tartsd rendben, a közelében – minimum 15 méteren belül – ne tárolj szennyező anyagokat, szennyvizet, trágyát, növényvédő szereket, olajokat, festékeket, hulladékokat. Így nem sérülhet a vízminőség.

A kút körül alakíts ki legalább egy méter magas talajvédő koronát, így a felszíni víz nem jut be a kútba.

Ha mindezek ellenére mégis bekövetkezik valamilyen baleset, kérd a tűzoltók segítségét a 112-es segélyhívón!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu