Ember, állat a mélyben, a fedetlen kút rengeteg veszélyt rejt
Évente több alkalommal riasztják a tűzoltókat kiszáradt, vagy éppen vízzel telt kútba esett állatot menteni. Békés vármegyében is előfordul, hogy ember, állat esik a mélységbe. A legtöbb baleset, így többnyire ezek az esetek is megelőzhetők.
A katasztrófavédelemnél közölték, ha valakinek kútja van, felelős azért, hogy azt le lehessen fedni, ahogyan a kút környezetének rendben tartása is az ő dolga, a fedetlen kút rengeteg veszélyt hordoz.
Fedetlen kút: jöjjenek a tanácsok!
A kutat úgy kell lefedni, hogy oda csapadékvíz vagy szennyező anyagok ne juthassanak be.
- A kutat úgy zárd, hogy senkire ne jelentsen balesetveszélyt.
- Amikor nem használod, tartsd zárva, hogy se ember, se állat ne eshessen bele.
Ne tárolj szennyező anyagokat, szennyvizet, trágyát!
A kút környezetét tartsd rendben, a közelében – minimum 15 méteren belül – ne tárolj szennyező anyagokat, szennyvizet, trágyát, növényvédő szereket, olajokat, festékeket, hulladékokat. Így nem sérülhet a vízminőség.
A kút körül alakíts ki legalább egy méter magas talajvédő koronát, így a felszíni víz nem jut be a kútba.
Ha mindezek ellenére mégis bekövetkezik valamilyen baleset, kérd a tűzoltók segítségét a 112-es segélyhívón!