Ember, állat a mélyben, a fedetlen kút rengeteg veszélyt rejt

A katasztrófavédelemnél közölték, ha valakinek kútja van, felelős azért, hogy azt le lehessen fedni, ahogyan a kút környezetének rendben tartása is az ő dolga, a fedetlen kút rengeteg veszélyt hordoz.

A fedetlen kút rengeteg veszéllyel jár Fotó: shutterstock

Fedetlen kút: jöjjenek a tanácsok!

A kutat úgy kell lefedni, hogy oda csapadékvíz vagy szennyező anyagok ne juthassanak be.

A kutat úgy zárd, hogy senkire ne jelentsen balesetveszélyt.

Amikor nem használod, tartsd zárva, hogy se ember, se állat ne eshessen bele.

Ne tárolj szennyező anyagokat, szennyvizet, trágyát!

A kút környezetét tartsd rendben, a közelében – minimum 15 méteren belül – ne tárolj szennyező anyagokat, szennyvizet, trágyát, növényvédő szereket, olajokat, festékeket, hulladékokat. Így nem sérülhet a vízminőség.

A kút körül alakíts ki legalább egy méter magas talajvédő koronát, így a felszíni víz nem jut be a kútba.

Ha mindezek ellenére mégis bekövetkezik valamilyen baleset, kérd a tűzoltók segítségét a 112-es segélyhívón!