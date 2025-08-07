augusztus 7., csütörtök

Katasztrófavédelem

40 perce

Kukoricaszár ég Orosházán, vezetéket is veszélyeztet a tűz

Komoly beavatkozásra volt szükség Orosháza határában, a tűzoltók mellett munkagép is érkezett a helyszínre.

Beol.hu
Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Kukoricaszár gyulladt meg Orosháza határában, a Németh László utca és a Szántó Kovács János utca kereszteződésénél. Mintegy nyolcszáz-ezer bálából álló rakat ég egy magasfeszültségű vezeték közelében. Az orosházi és a mezőkovácsházai hivatásos tűzoltók oltják a lángokat. A helyszínre érkezett egy erőgép is, hogy segítse a tűz oltását.

 

