Katasztrófavédelem
40 perce
Kukoricaszár ég Orosházán, vezetéket is veszélyeztet a tűz
Komoly beavatkozásra volt szükség Orosháza határában, a tűzoltók mellett munkagép is érkezett a helyszínre.
Fotó: Illusztráció: Shutterstock
Kukoricaszár gyulladt meg Orosháza határában, a Németh László utca és a Szántó Kovács János utca kereszteződésénél. Mintegy nyolcszáz-ezer bálából álló rakat ég egy magasfeszültségű vezeték közelében. Az orosházi és a mezőkovácsházai hivatásos tűzoltók oltják a lángokat. A helyszínre érkezett egy erőgép is, hogy segítse a tűz oltását.
