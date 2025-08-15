Súlyosan megsérült a vétlen sofőr, a másik megállás nélkül otthagyta

Egy 70 éves, büntetett előéletű, kaszaperi férfi azzal okozott súlyos sérüléssel járó balesetet, hogy áttért a menetirány szerinti baloldali forgalmi sávba, majd segítségnyújtás nélkül elhajtott a közlekedési baleset helyszínéről.

A közlekedési baleset ügyében jogerős ítéletet hozott a bíróság. Fotó: Illusztráció

A közlekedési baleset Kaszaper külterületén történt

Az idős férfi tavaly március 22-én, a délelőtti órákban autójával Kaszaper felől haladt Csanádapáca irányába. Az ügyészség vádirata szerint figyelmetlenség miatt átlépte a terelővonalat. A férfival szemben, szabályosan – a menetiránya szerinti jobb oldali forgalmi sávban – közlekedett egy másik kocsi, aminek sofőrje mindent megtett, hogy ne ütközzenek, de ő bánta.

A vétlen autó sofőrje súlyos sérüléseket szenvedett

A 70 éves férfi látta és hallotta a vétlen autó vezetőjének elhárító manőverét és a jármű sodródását, borulását, majd az úttesten történő keresztbe fordulását. Ugyanakkor megállás és segítségnyújtás nélkül hagyta el a helyszínt. A baleset következtében a vétlen autó sofőrje 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedett.

A Battonyai Járásbíróság meghozta ítéletét

Az eset miatt közúti baleset gondatlan okozásáért és segítségnyújtás elmulasztásáért a Gyulai Járási Ügyészség vádirata alapján 600 ezer forint pénzbüntetésre, valamint a közúti járművezetéstől 3 évi eltiltásra ítélte jogerősen előkészítő ülésén a Battonyai Járásbíróság a 70 éves férfit.