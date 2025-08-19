augusztus 19., kedd

1 órája

Békéscsabán csapott le a viking, most a rendőrök keresik

Címkék#körözés#rendőrség#lopás

Egy Norvégiában, Oslóban született férfit keresnek a csabai rendőrök.

Nyemcsok László

Első látásra meglehetősen furcsa körözésre bukkantunk a rendőrség adatbázisában: egy 1997-ben Oslóban született férfit keresnek a békéscsabai zsaruk. Nirogan Vadilevu körözését július 1-jén rendelték el.

Nirogan Vadilevu. Forrás: police.hu

Mint a rendőrségen megtudtuk, a szóban forgó férfi ellen lopás kísérlet gyanúja miatt folyik ellene büntetőeljárás. Békéscsabán, a vasútállomásnál március 21-én kinyitott egy parkoló személygépkocsit, és megrongálta azt, próbálta elindítani. Ezért rendelték el a körözését, aki látta, hívja a 112-öt vagy tegyen bejelentést személyesen a békéscsabai rendőrkapitányságon!

 

 

