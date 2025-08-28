Riasztás
Lángolt a kisteherautó motortere, a sofőr tudta, mit kell tennie
Tűzhöz riasztották a tűzoltókat.
Rohantak a tűzoltók
Kisteherautó motortere gyulladt ki szerda délután Orosházán, a Bajcsy-Zsilinszky utcában. A tűzoltók kiérkezése előtt egy porral oltóval eloltották a tüzet, így az nem terjedt tovább. Az egység áramtalanította a járművet, majd egy vízsugárral áthűtötte a motorteret. A kisteherautó raktere üres volt, személyi sérülés nem történt. Forgalomkorlátozásra csak a beavatkozás idején, fél pályán volt szükség
