Lángolt a kisteherautó motortere, a sofőr tudta, mit kell tennie

Kisteherautó motortere gyulladt ki szerda délután Orosházán, a Bajcsy-Zsilinszky utcában. A tűzoltók kiérkezése előtt egy porral oltóval eloltották a tüzet, így az nem terjedt tovább. Az egység áramtalanította a járművet, majd egy vízsugárral áthűtötte a motorteret. A kisteherautó raktere üres volt, személyi sérülés nem történt. Forgalomkorlátozásra csak a beavatkozás idején, fél pályán volt szükség