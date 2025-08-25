Baleset
1 órája
Két autó ütközött a 47-esen, sok a sérült
Súlyos baleset történt hétfőn este.
Két személyautó ütközött össze a 47-es főúton, Orosháza közelében, a 164-es kilométerszelvénynél.
A balesethez az orosházi hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították a járműveket. A helyszínre mentő is érkezett.
Információnk szerint egy ember súlyos, négy könnyű sérülést szenvedett, további öt embert vizsgálnak. A helyszínen félpályás forgalomkorlátozás van érvényben.
