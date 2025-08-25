augusztus 25., hétfő

Baleset

1 órája

Két autó ütközött a 47-esen, sok a sérült

Súlyos baleset történt hétfőn este.

Beol.hu

Két személyautó ütközött össze a 47-es főúton, Orosháza közelében, a 164-es kilométerszelvénynél. 

Egymásnak ütközött két autó a 47-es főúton. Fotó: OrosCafé

A balesethez az orosházi hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították a járműveket. A helyszínre mentő is érkezett.

Információnk szerint egy ember súlyos, négy könnyű sérülést szenvedett, további öt embert vizsgálnak. A helyszínen félpályás forgalomkorlátozás van érvényben.

 

 

