Két autó ütközött a 47-esen, sok a sérült

Két személyautó ütközött össze a 47-es főúton, Orosháza közelében, a 164-es kilométerszelvénynél.

Egymásnak ütközött két autó a 47-es főúton. Fotó: OrosCafé

A balesethez az orosházi hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították a járműveket. A helyszínre mentő is érkezett.

Információnk szerint egy ember súlyos, négy könnyű sérülést szenvedett, további öt embert vizsgálnak. A helyszínen félpályás forgalomkorlátozás van érvényben.