Katasztrófavédelem
1 órája
Egy kertészetben csaptak fel a lángok
Orosházára riasztották a tűzoltókat.
Csütörtök délután tűz ütött ki Orosházán, egy kertészetben. Egy hektáron kukoricaszárból készült szalmabálák kaptak lángra, ráadásul csak kb. négy méterre a magasfeszültségű vezetéktől. Szerencsére az orosházi és mezőkovácsházi tűzoltók gyorsan érkeztek, négy vízsugárral körbe kerítették és eloltották a tüzet. A Békés megyei katasztrófavédelem is ott volt a helyszínen. Személyi sérülés nem történt.
