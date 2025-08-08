Egy kertészetben csaptak fel a lángok

Csütörtök délután tűz ütött ki Orosházán, egy kertészetben. Egy hektáron kukoricaszárból készült szalmabálák kaptak lángra, ráadásul csak kb. négy méterre a magasfeszültségű vezetéktől. Szerencsére az orosházi és mezőkovácsházi tűzoltók gyorsan érkeztek, négy vízsugárral körbe kerítették és eloltották a tüzet. A Békés megyei katasztrófavédelem is ott volt a helyszínen. Személyi sérülés nem történt.