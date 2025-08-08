augusztus 8., péntek

László névnap

29°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Katasztrófavédelem

2 órája

Egy kertészetben csaptak fel a lángok

Címkék#tűz#magasfeszültségű#kukoricaszár#szalmabála#kertészet

Orosházára riasztották a tűzoltókat.

Beol.hu

Csütörtök délután tűz ütött ki Orosházán, egy kertészetben. Egy hektáron kukoricaszárból készült szalmabálák kaptak lángra, ráadásul csak kb. négy méterre a magasfeszültségű vezetéktől. Szerencsére az orosházi és mezőkovácsházi tűzoltók gyorsan érkeztek, négy vízsugárral körbe kerítették és eloltották a tüzet. A Békés megyei katasztrófavédelem is ott volt a helyszínen. Személyi sérülés nem történt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu