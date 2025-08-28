Elsodortak egy kerékpárost a reggeli csúcsban

Mint a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, csütörtökön 7.38-kor egy személyautó elsodort egy kerékpárost a Bartók Béla út és az Aradi utca kereszteződésében. Az elsődleges információk szerint a kerékpáros könnyebben sérült. A helyszínelés idején forgalomkorlátozásra lehet számítani.