Elsodortak egy kerékpárost a reggeli csúcsban
Rosszul indult a csütörtök reggel Békéscsabán. A Bartók Béla út és az Aradi utca kereszteződésében kerékpáros baleset történt.
Baleset a reggeli csúcsban: vezessetek óvatosan
Mint a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, csütörtökön 7.38-kor egy személyautó elsodort egy kerékpárost a Bartók Béla út és az Aradi utca kereszteződésében. Az elsődleges információk szerint a kerékpáros könnyebben sérült. A helyszínelés idején forgalomkorlátozásra lehet számítani.
